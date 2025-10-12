¡Ô¸ÞÎØ¤Î¶¥±ËÃæ·Ñ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Õ´äºê¶³»Ò¡È¶âÈ±¥«¥Ä¥é¡ÉÉÔÎÑÊóÆ»¤ÇNHK¤Ç¤Î»Å»ö¤¬·ã¸º¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÉü³è¤ÎÃû¤·¡×
¡Öº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´äºê¶³»Ò¡£Åö»þ14ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢Èà½÷¤¬¸ì¤Ã¤¿Ì¾¸À¤ÏÀ¤´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û1992Ç¯¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿14ºÐ¤Î´äºê¶³»Ò¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È»þÂå¤Î¶¥±Ë¿åÃå»Ñ¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÃãÈ±»Ñ¤ÎÅö»þ¤Ê¤É
¡¡´äºê¤Ï1996Ç¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬Æ±¼ïÌÜ¤Ç10°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤«¤é1998Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¶¥±Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¤ªÃë¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄÈþÊÝ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´äºê¤Ï2009Ç¯¤Ë¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÆÆ£Í´Ìé»á¡Ê48¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢2011Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢É×¤ÈÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ÆÎ¥º§¶¨µÄÃæ¤À¤Ã¤¿´äºê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ë¶âÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÊÑÁõ¤·¤Æ¡¢PR²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÇ¯¾åÃËÀ¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´äºê¤µ¤ó¤ÎÊÑÁõ»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´äºê¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£ÊÌµïÃæ¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£»á¤È¤âÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢ºÊ»Ò¤¬¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È¤âÇË¶É¡£¿å±Ë´Ø·¸¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö´äºê¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»Å»ö¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥¢¥Æ¥Í¡¢ËÌµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Ç¶¥±Ë¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤âNHK¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¸å¤Î2021Ç¯¤ÎÅìµþ¤È2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
"Éü³è"¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´äºê¤Ï¡¢Ãå°á±Ë¡Ê¢¨Ãí¡§¿åÆñ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤Ë½õ¤«¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ½èË¡¡Ë¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄSDGs¶¨²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ØÃå°á±Ë¤ò¹¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤òÈ¯Â¡£¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÃå°á±Ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤âÈ¯´©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏNHK¤Ç¤Î½Ð±é¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Ë¤ÏNHK¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØNHK¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÀ¤³¦¿å±Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂç²ñ¡Ù¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤äº£¸å¤Î¶¥±ËÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¤Ò¤¿¸þ¤¤Ê»Ñ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇNHK¤Ë"´°Á´Éüµ¢"¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ä¹¤¤"ã´"´ü´Ö¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¸µ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ºÆ¤Óµ±¤¯Æü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£