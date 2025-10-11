米空軍の男性にファンサービス

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板。3回を投げて1人の走者も許さない完璧な投球でファンを沸かせたが、試合前にも神対応を見せていた。

ドジャースが地区シリーズ突破を決めた同試合で、佐々木はドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。強打者のシュワーバーやハーパーらを圧倒し、延長10回まで3イニングで36球を投げ、1人の走者も許さなかった。その快投に本拠地は大歓声に包まれた。

一方で、人知れず試合前にもファンに神対応を見せていた。米空軍に所属するアーロン・ムニョス・ケースさんは同日、自身のインスタグラムにドジャースタジアムで撮影した「ロウキ・ササキはファンのために」とテロップを入れた動画を投稿。「打撃練習中にファウルボールが私の数フィート先に着地した。そしてロウキ・ササキがすぐそこにいたんだ。全てが一瞬の出来事のように感じた。私の心の中のリトルドジャーは（状況を）理解できなかった」と、その時の状況をつづった。

動画には、ケースさんがスタンドの近くにいた佐々木にジェスチャーをしてボールへのサインを依頼すると、佐々木が快く応じた様子が映っている。この様子に「間違いなく宝物になるね」「ロウキのおかげで貴方にとって最高の1日になって嬉しい」「なんていい奴なんだ」「感激しているね」「クールなサインだ」「めっちゃ幸運だ」「ロウキは時の人だ」「少年のようだね」「おめでとう」「宝物になりますね」などのコメントが寄せられている。（Full-Count編集部）