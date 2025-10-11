「彼女はいつもお風呂上がりの良い香りが…」20代部下と上司が不倫→デキ婚　次の上司も不倫で職場崩壊

上司の不倫が原因で職場環境が悪化し、退職者が相次ぐ事態になったという投稿が寄せられた。投稿者は、以前とある食品宅配サービスで契約社員として働いていた60代女性。仕事はサービスの案内や加入契約を取ることで、直属の上司は「副センター長」だった。露骨に嫌味を言う人物で、20代の女性部下をえこひいきしていたという。

「彼女はいつもお風呂上がりの良い香りがしていました。ある時彼女といると副センター長がいつもとは明らかに違うデレデレしたいやらしい笑顔で彼女と話し始めました」

その後しばらくして、この若い女性は退社。月日が流れてから、驚きの事実が発覚する。（文：天音琴葉）

新しくやって来た上司も「配達のパート女性と不倫関係に」

若い女性部下が退職から1年半程して、職場のイベントにやって来た。疲れた様子で、だらしない服装だったという。そのとき初めて、彼女の退職の理由が、

「既婚者の副センター長と不倫の挙句、できちゃった婚」

だと投稿者は知ったという。

その後、副センター長は異動になり、職場環境の改善が期待された。

「新しくやって来た副センター長はとっても爽やかな好青年。快適に仕事も出来るようになっていましたが……2年程すると少し雰囲気も変わり始めました」

新しい副センター長は最初こそ好印象だったが、「配達員のパートの女性と不倫関係になっていた」という。またしても上司が部下と不適切な関係になり、職場に悪影響を及ぼし始めた。

上司の不倫、えこひいき……離職者が相次ぐ事態に

「（新任の副センター長は）仕事面でも露骨に嫌な態度をする様になってきました。配達の社員に対しても同じような嫌がらせ？で男性職員も辞め、私も辞めました」

結局、この副センター長の不倫も職場中に知れ渡り、どこかへ異動になったという。立て続けに上司の不倫問題で職場をかき乱された投稿者は、

「恋をするのは良い事でしょうが、仕事に支障をきたす様な事はとっても迷惑です」

と結んだ。しかし、不倫は純粋な恋愛とは言えないだろう。そのうえ上司の私情で職場の雰囲気が悪化するなら、その罪はさらに重いのではないか。

