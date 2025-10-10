¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×´ÆÆÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯·èÄêºÑ¤ß¡¡¥¤¥ó¥É±Ç²è¡ØKILL¡¡Ä¶³ÐÀÃ¡Ù11·î14Æü¸ø³«
¡¡¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØKILL¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢¡ØKILL¡¡Ä¶³ÐÀÃ¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç11·î14Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊR15¡Ü¡¿ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÅìÉô¥¸¥ã¡¼¥ë¥«¥ó¥É½£¤«¤é¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Ìó1200¥¥í¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¿²ÂæÎó¼Ö¡£¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎºÇ¶¯Àï»Î¤È¡¢ÁíÀª40¿Í¤Ë¤ª¤è¤ÖºÇ¶§¶¯Åð°ìÂ²¤È¤Î»àÆ®¤ò¡¢ÅÓÃæÄä¼Ö¤Ê¤·¡¦Æ¨¤²¾ì¤Ê¤·¤Î¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Ç÷ÎÏ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿¥ê¥¢¥ë»Ö¸þ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¡¢ÄË¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤Î·ãÎõ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¨¡¨¡¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿Ç®ÎÌ¤Ç·ë½¸¤·¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥ê¥ë¤È¶½Ê³¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¿²ÂæÎó¼Ö¤ËÉðÁõ¶¯ÅðÃÄ¤¬¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¾èµÒ¤«¤é¼ê¹Ó¤Ë¶âÉÊ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤ÎÃË¡É¤¬¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¶¯Åð¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¼¥È¥¥¥ê¥«¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÎø¿Í¤³¤½ºÇ¶¯¤ÎÃË¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤Î¥¢¥à¥ê¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îø¿Í¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿ÅÜ¤ê¤Ç¥¢¥à¥ê¥È¤¬¡ÈÄ¶³ÐÀÃ¡É¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ÅÜ¤È¤¦¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡£Èô¤Ó¸ò¤¦¶§´ï¤ÎÃæ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ïµ´¿À¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ö¶¯Åð¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤â¥¢¥à¥ê¥È¤ÎÅÜ¤ê¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¥¢¥à¥ê¥È¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â40¿Í¤Î¶¯ÅðÃÄ¤«!?
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ë¥¥ë¡¦¥Ê¥²¥·¥å¡¦¥Ð¡¼¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É±Ç²è³¦¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥á¡¼¥«¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤¬¶¯ÅðÃÄ¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¢¥à¥ê¥È¤ò±é¤¸¤ë¥é¥¯¥·¥ã¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£8¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¥¯¥é¥ô¥Þ¥¬¡É¤È¡È¥«¥ê¡É¤Î¶áÀÜ³ÊÆ®½Ñ·±Îý¤ò·Ð¤ÆÄ©¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀÚ¤ìÌ£È´·²¡£¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤òÁö¤ëÆÃµÞÎó¼Ö¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥Î¡¼¥Ô¥¢¥µ¡¼¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥ë¥È¥í¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¡¦¥»¥è¥ó¤¬»²²Ã¡£Î¾¿Ø±Ä¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹©Ë¼¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥¹¥Ñ¥é¡¼¡§À»¤Ê¤ë¾Ý¤È¤Îå«¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÃ»ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥°¥Ë¡¼¥È¡¦¥â¥ó¥¬¡¦¥«¥×¡¼¥ë¡Ê¡Ø¤á¤°¤ê°©¤ï¤»¤Î¤ªÊÛÅö¡Ù¡Ë¤È¥¢¥Á¥ó¡¦¥¸¥ã¥¤¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥¤¥ó¥É±Ç²è³¦¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¡¢Á´ÊÔ¡È³ÐÀÃ¡É¥â¡¼¥É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤À¡£
