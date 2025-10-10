6000±ß°Ê²¼¤Ç¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦GU¡¦Ìµ°õ¡×¤òÃå¤Þ¤ï¤·¡£¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤Ç´Å¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë
¤¹¤Ù¤Æ6000±ß°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ë¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¡ª¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦GU¡¦Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÃå¤Þ¤ï¤»¤ë10Ãå¡×¤ò¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¡ÅÄËã¶×¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¤â3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦GU¡¦Ìµ°õ¤¬³èÌö¡ª½©¤ËÃå¤Þ¤ï¤»¤ë10Ãå
A¡§¥«¥é¡¼¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
º£½©¤ÎÎ®¹Ô¿§¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¡£·ì¿§¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ß¤Î¤¢¤ë¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤é¡¢Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥Ï¥¤¥²¡¼¥¸¤À¤«¤é¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÃå¿´ÃÏ¤â¤è¤·¡£
¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡¡ï3990¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
B¡§¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ù¥¹¥È
¤Þ¤À½ë¤¤½©¤Î½é¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ø²ó¤ê¤¬±£¤ì¤ëÃå¾æ¡¢ºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤êºÙ¸«¤¨¤¬¤«¤Ê¤¦1Ãå¡£
¡¦¥Ù¥¹¥È¡¡¡ï3990¡Ò°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ßÈÎÇä¡Ó(¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
C¡§¥ê¥Ö¥«¥Ã¥È¥½¡¼
1Ëç¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡£¹ç¤ï¤»¤ë¥Ü¥È¥à¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¼ó¸µ¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤Î¤¢¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¡¦¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¡¡ï1990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
D¡§¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÖµÓÄ¹¸ú²Ì¡×¡Ö¤Ï¤¯¤À¤±¤Ç¥·¥ã¥ì´¶¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹Æþ¤ê¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸å¤í¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤À¤«¤é¥é¥¯¥Á¥ó¡£
¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡ï2990¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
E¡§¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥«¡¼¥È
¿§¤Ï½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤â¡¢ÁÇºà¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Õ¥©¥ó¤Ç·Ú¤ä¤«&ÎÃ¤·¤²¡£½ë¤µ¤Î»Ä¤ë»þµ¨¤ËºÇÅ¬¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£Î¢ÃÏ¤Ä¤¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤À¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥«¡¼¥È¡¡¡ï3990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
F¡§¥Ð¥®¡¼¥«¡¼¥Ö¥Ç¥Ë¥à
³°Â¦¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¤â¤¿¤»¤¿¥«¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¸ú²Ì¤â¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤ÇÈ©¿¨¤ê¤è¤·¡£
¡¦¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡ï4990¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë
G¡§¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼
¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤â²Ú¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£
¡¦¥Ü¡¼¥À¡¼¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¡¡ï2990¡ÊÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
H¡§¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ã¥Ä
ÏÆ¤ä¸ª¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¥É¥ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥·¥ã¥Ä¡£1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±©¿¥¤ê¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤äµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¿¬¤¬±£¤ì¤ëÃå¾æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¦¥·¥ã¥Ä¡¡¡ï2490¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
I¡§¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÔ¤ßÃÏ¤È¥á¥¿¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬½©¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£
¡¦È¾Âµ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¡¡ï1990¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
J¡§¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
±©¿¥¤ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡£¹õÃÏ¤ËºÙ¤«¤ÊÇò¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤Æ¤â½Å¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¡¢Í¥½¨¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï5990¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï4990¡Ê¤È¤â¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¡¿Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂ¡Ë
¥«¡¼¥Ç¡ß¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤¬´°À®¡ÊE¡ÜI¡Ë
¥Ä¥¤¡¼¥É´¶³Ð¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥á¥¿¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Ä¤¥«¡¼¥Ç¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥·¥Õ¥©¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´Å¤á¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Çµ¤Ê¬¤ò¥¢¥²¤Æ¡ª¡¡Voicy¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£
¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï2640¡Ê¥¢¥Í¥â¥Í¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï7700¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï2990¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë
¥è¥¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÄêÈÖ¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÊC¡ÜF¡Ë
¤Û¤É¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¥«¡¼¥ô¥£¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤é¡¢¥è¥¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¾å²¼¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¤Î¤Ã¤Ú¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥è¥¬¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ºÙ¤á¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª
¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï3300¡¢¥Ð¥Ã¥°¡ï2420¡Ê¤È¤â¤Ë¥¢¥Í¥â¥Í¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¡ï6600¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª¡Ë
¥Ü¡¼¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ëº£Æü¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡£ÇÛ¿§¤¬¿·Á¯¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡ÊD¡ÜG¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£Ìë¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤â¡¢¿·¤·¤¤Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª
¡¦¥á¥¬¥Í¡ï1290¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ï2990¡Ê¤È¤â¤Ë¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï2420¡Ê¥¢¥Í¥â¥Í¡¿¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï8800¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¿¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¡Ë