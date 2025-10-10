ノガノナナさんの漫画「年下イケメン君と6時間無言デートした話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

席ラウンジで知り合った年下のイケメンと、デートをすることに。ランチの後に映画を見に行った2人でしたが…という内容で、読者からは「物足りない…（笑）」「ある意味、相性がよさそう」などの声が上がっています。

盛り上がらない会話と眠気に包まれた日

ノガノナナさんは、インスタグラムとブログ「ノガノナナの人生垣間見る？」で婚活をテーマにした漫画などを発表しています。また、Kindle無料漫画では、婚活漫画のまとめを配信中です。ノガノナナさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ノガノさん「私は自分の婚活経験談を時系列で漫画化しているのですが、クセ強メンズとの濃い思い出が多く、このエピソードは普通すぎると思い、すっ飛ばしていました。でも改めて振り返ってみると、『デートでそんなに寝るって、まれだよな…』と思い、漫画にしてみました」

Q.映画は、眠ってしまうほどつまらなかったのでしょうか。

ノガノさん「いえ、映画は面白かったのですが…。私たちの会話に山場がなさすぎて、映画を見る前から盛り上がりに欠けていたんです。好きな相手とならどうにかしなきゃと思うんですが、まだ恋愛感情もなかったので特に努力もせず…。そうこうしているうちに眠くなってしまいました（笑）」

Q.映画を見終わった後、どこかに行こうという流れにはなりませんでしたか。

ノガノさん「どちらからもその提案はせずだったので、『これっきりだろうな』と、お互い悟ったと思います」

Q.その後、連絡は取らなかったのでしょうか。

ノガノさん「『今日はありがとう』みたいなやりとりはしたものの、その後はもちろん自然消滅です！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ノガノさん「『本当は相性いいのでは？』という反応が多かったです！ 確かにある意味、相性はよかったのかも…。空気のような存在だったので実は結婚向きだったのかもしれません（笑）」