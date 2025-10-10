サンチェスへの疑惑の判定…審判団が謝罪

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

フィリーズの左腕クリストファー・サンチェス投手は9日（日本時間10日）、敵地ドジャースとの地区シリーズ第4戦に登板し、7回途中1失点の好投を見せたが、チームはサヨナラ負けで終戦した。試合後、判定を巡って審判団から謝罪があったことを明かした。

サンチェスは6回まで無失点の好投を披露した。しかし、7回1死でコールを迎えた場面だった。2ストライク2ボールから投じた5球目のシンカーはストライクに見えた。しかし、判定はボール。6球目のチェンジアップも外れ、四球となった。

その後、E・ヘルナンデスに安打を与えたところでサンチェスは降板。守護神のジャレン・デュラン投手が登板し、パヘス一ゴロ、大谷を敬遠で2死満塁となった。その後ベッツに押し出し四球で同点。延長11回の末、フィリーズはサヨナラ負けを喫した。

試合後、地元紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」のフィリーズ番ロフラン・マーチ記者はサンチェスが「審判がこの判定を誤ったことについて謝罪した」と語ったと明かした。（Full-Count編集部）