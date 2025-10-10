小林一茶の知られざる10年を大胆に描くミュージカル『ISSA in Paris』、海宝直人×岡宮来夢のビジュアル完成
海宝直人と岡宮来夢が出演するミュージカル『ISSA in Paris』より、メインビジュアルが解禁された。
世界中で「HAIKU」として知られる日本の文学文化のひとつ、「俳句」。本作は、現代と過去を交錯させながら、小林一茶の知られざる10年を大胆に描くオリジナル・ミュージカルだ。
現代の東京に住む、シンガーソングライター・ISSAこと海人。海人は突然の母親の死から立ち直れず、呆然自失になっていた。そんな中、命の儚さをうたった小林一茶の「露の世は露の世ながらさりながら」の句が脳裏に浮かぶ。また、海人の母は、一茶には消息不明とされる「空白の10年」があり、その期間、鎖国の日本をひそかに抜け出してパリへ行っていたという仮説をたてていた。
海人は天才俳人が日本で小林一茶と名乗るまでの「空白の10年」に一体何があったのかを突き止めるため、そして自分自身が前に進むためにパリへ旅立つことを決める。海人はパリに行き、何を得るのか。そして、小林一茶の10年には何があったのか。2人の青年が時空を超え、パリで出会う、ファンタジー・ミュージカルが繰り広げられる。
本作の原案・作詞・作曲を手がけるミュージカル界の巨匠モーリー・イェストンは、愛するわが子を失った小林一茶の深い悲しみと、諦めきれぬ思いを、最小限の言葉で最も深く表現した一句「露の世は露の世ながらさりながら」に深く感銘を受け、そこから本作の創作に着手した。
今回解禁されたメインビジュアルでは、シンガーソングライターISSAこと海人を演じる海宝直人が、楽譜を手に悩む姿と、俳人・小林一茶を演じる岡宮来夢が短冊と筆を手に一句を思案する姿が描かれている。本作の舞台は、現代と江戸時代の日本、そしてパリ。背景にはそれを象徴するように、浮世絵風のタッチで富士山、桜、大波などが描かれ、小林一茶の一句「露の世は露の世ながらさりながら」の一部が記された五線譜を境に、東京タワーがそびえ立つ東京の街並みと、エッフェル塔がそびえ立つパリの街並みが描かれている。
さらに、海宝、岡宮に加え、フランス人の振付家ルイーズを演じる潤花、一茶がパリで出会い革命運動にも参加しているテレーズを演じる豊原江理佳のビジュアルもあわせて解禁された。
ミュージカル『ISSA in Paris』は、東京・日生劇場にて2026年1月10日〜30日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて同年2月7日〜15日、愛知・御園座にて同年2月21日〜25日上演。
※演出・藤田俊太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■演出・藤田俊太郎
国や時空を超えて、響き合い融合する。素晴らしい表現者たちが紡ぎ出すミュージカル『ISSA in Paris』。ビジュアル撮影を通して、プロダクションの姿が鮮烈に見えてきたことをとても嬉しく思います。
海宝直人さんは魅力溢れる覆面シンガーソングライター海人そのものです。現代を生きる時代の体現者。俳人一茶の生き方に惹かれ、俳句に敬意を持ち、一茶のことばを通して、今在るべき新しい価値観を見つけていきます。
江戸時代後期に生まれ、ちいさきものや百姓、民衆のまなざしを終生大事にし、数々の俳句を大衆のこころとして詠んだ小林一茶。その若き日弥太郎の苦悩も葛藤も、岡宮来夢さんの目の奥にすでに瑞々しく、溢れていました。
海人の人生を変えるのはルイーズとの出会い。自由でありながら哲学を持ってダンスを仕事とする誇り高さ、人間力が潤花さんに宿り光輝いています。弥太郎が出会うのは18世紀パリに生きるテレーズ。革命の時、歌や思想によって世界を変える魂。豊原江理佳さんにはその力があります。
素敵なキャスト、クリエイター、スタッフ、カンパニーと豊かな創作が始まっています。親愛なるお客様には、2026年新春を彩る世界初演作を心待ちにしていただけたらと思っています。
