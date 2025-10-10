MBS河田直也アナ、京都・名店中華と「弁当」共同開発 12月上旬発売予定「プロの舌にかなう味を再現の一歩手前」
MBSテレビ『よんチャンTV』（月〜金 後3：40※関西ローカル）とファミリーマートのコラボレーション商品が14日から発売されるのに先立ち、MBSの河田直也アナウンサーと山崎香佳アナウンサーが7日、囲み取材に応じた。河田アナは自身が京都の人気中華との共同開発しているお弁当について言及した。
【写真】『よんチャンTV』×ファミリーマート×関西の名店コラボ商品
昨年好評を博したファミリーマートとのコラボが今年も実現。2年目となる今回は、番組アナウンサーに、ふわふわたまごの親子丼で知られる「鼓道」と欧風料理の名店「重亭」、京都の名店「マルシン飯店」が加わる。ファミマ、アナウンサー、関西の名店の3者がタッグを組む。
山崎アナは「鼓道」の”あの味”を彷彿させる『鼓道監修親子丼風おむすび』を考案。また、川地洋平アナは、「重亭」ととともに、店のまかないをモチーフにしたボリューム満点の『重亭監修オムボロネーゼ』を作り上げた。さらに、河田アナが京都の名店「マルシン飯店」と共同開発した、たまごがテーマの弁当も12月上旬の発売を予定している。
昨年に引き続き、コラボに関わった河田アナは「前回は、ファミマと『よんチャンTV』のコラボということで、割と言いたいこと言った」と言う。「今回はマルシン飯店さんが入ってらっしゃいますので、オーナーさんはご自身が作る味っていうものは絶対譲れないという、やはり料理人の魂を毎回お会いするたびに感じている」とし「試食段階でおいしくて、私なんか『これで行きましょうよ』って言ったら、『いや、ちょっと違うんです』と」「職人のプロの舌にかなう味をファミマが再現、最終的にできる1歩手前まで来ていますので、ほんとに完成が楽しみ。マルシン飯店がこだわり抜いたお弁当だということをぜひ感じてもらいたい」とアピールした。
【商品概要】
■『重亭監修オムボロネーゼ』
価格：598円
■『鼓道監修親子丼風おむすび』
価格：198円
いずれも税込み価格。10月14日発売。関西地方（滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の一部除く）と三重県（一部店舗）のファミリーマート（約2600店舗）で販売。
