双子姉妹のミゼとリゼ。ミゼは大人しい性格で、リゼは真逆のヤンチャ気質。ある日、病院に呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らずたくさんの管につながれたままのミゼの姿。ミゼの一人息子・ユースケから「ボスママに目をつけられ、イジメにあっていた」と聞かされたリゼ。怒りに震えるリゼはすぐさま復讐を決意。その作戦は、瓜ふたつのミゼに「なりすます」というもので…!?



この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。