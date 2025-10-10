双子姉妹のミゼとリゼ。ミゼは大人しい性格で、リゼは真逆のヤンチャ気質。ある日、病院に呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らずたくさんの管につながれたままのミゼの姿。ミゼの一人息子・ユースケから「ボスママに目をつけられ、イジメにあっていた」と聞かされたリゼ。怒りに震えるリゼはすぐさま復讐を決意。その作戦は、瓜ふたつのミゼに「なりすます」というもので…!?



この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。


どうしてこんなことに…


数年ぶりの再会


事故の原因は？


復讐の始まり


リゼが病室で見たのは変わり果てた双子の妹の姿。

結婚してママになり、数年ぶりに再会したと思ったら、どうしてこんなことに…。

甥の話によると、壮絶なママ友イジメにあい、ストレスでぼんやりしている間に事故に遭ったそうです。妹をこんな目に遭わせたボスママを許さない…双子の姉の復讐劇が始まります。



『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一　(KADOKAWA)　
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら

ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子ヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!?　痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。



(ウーマンエキサイト編集部)