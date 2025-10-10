ボスママに目をつけられストレスで…妹の惨状を目にした姉が立ち上がる！【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.1】
双子姉妹のミゼとリゼ。ミゼは大人しい性格で、リゼは真逆のヤンチャ気質。ある日、病院に呼び出されたリゼが病室で目にしたのは、意識が戻らずたくさんの管につながれたままのミゼの姿。ミゼの一人息子・ユースケから「ボスママに目をつけられ、イジメにあっていた」と聞かされたリゼ。怒りに震えるリゼはすぐさま復讐を決意。その作戦は、瓜ふたつのミゼに「なりすます」というもので…!?
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。
数年ぶりの再会
事故の原因は？
復讐の始まり
リゼが病室で見たのは変わり果てた双子の妹の姿。
結婚してママになり、数年ぶりに再会したと思ったら、どうしてこんなことに…。
甥の話によると、壮絶なママ友イジメにあい、ストレスでぼんやりしている間に事故に遭ったそうです。妹をこんな目に遭わせたボスママを許さない…双子の姉の復讐劇が始まります。
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
