¥¢¥¼¥ëµ¡ÄÆÍî¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¸í¼Í¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎÇ§¤á¤ë
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Î¥¢¥ê¥¨¥ÕÂçÅýÎÎ¤ÈË¬ÌäÀè¤ÎÃæ±û¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬È¯¼Í¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Î¹µÒµ¡¤ÎÂ»½ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÂ¦¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Î¸í¼Í¤¬¸¶°ø¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬»ö¼Â¾å¡¢¸í¼Í¤òÇ§¤á¤¿·Á¡£
¡¡ÄÆÍî¤ò¼õ¤±¤Æ´Ø·¸¤¬¸±°²½¤·¤¿¥í¥·¥¢¤È¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ï´Ø·¸½¤Éü¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é2È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤êÄ¾ÀÜÌ¿Ãæ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎ¹µÒµ¡¤«¤éÌó10¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤ÇÇúÈ¯¤·¡¢ÇËÊÒ¤Çµ¡ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºòÇ¯12·î25Æü¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÌµ¿Íµ¡3µ¡¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤¬ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÄÆÍî¸¶°ø¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê²òÌÀ¤Ë¤Ï¤Þ¤À°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÈá·àÅª¤Ê»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤ò¼Â»Ü¤·¡ÖÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎË¡ÅªÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¡¢½èÈ³¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£