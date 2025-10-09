だんだんと秋らしい日が増えてきてたときに重宝する「ロンT」。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、GUの「ライトスウェットオーバーサイズT」（1990円）です。薄手のスウェット地でできたロンTで、オフホワイトとワインを2色買いしたそう！ 1週間分のコーデを見せてくれました。

ゆったりなのに体型カバー！GU「ライトスウェットオーバーサイズT」

GUの「ライトスウェットオーバーサイズT」は、Tシャツより厚手だけれどスウェットよりは薄手という、今の時期にぴったりな素材の長袖Tシャツ。オーバーサイズなので体型カバーもかなう、アラフォーにおすすめの1枚です。

【写真】秋カラーがかわいいキレイめコーデ

カラーバリエーションはオフホワイト、ワイン、ブラック、ブラウンの4色展開で、価格は1990円でした。

後ろもしっかりと長さがあり、お尻周りも隠してくれます。

両裾にはスリット入りで、コーデのポイントに。

今回はこのロンTを着まわして、1週間分のコーデをご紹介します！

1日目：チノパンで秋のカジュアルコーデに

171cmの筆者は、ワインのLサイズとオフホワイトのXLサイズを着用しています。オフホワイトは、冬になったらスウェットやニットとレイヤードして着たかったので、ワンサイズ上げて購入しました。

まずは、チノパンで合わせてカジュアルコーデにしてみました。今期はレッドがトレンドですが、ワインレッドなのでアラフォーにも着やすいカラーでおすすめです。

2日目：ビスチェをプラスすれば即おしゃれ

次は、ホワイトのロンTをネイビーのフレアデニムと合わせてみました。そのままだとシンプルすぎるので、ビスチェをプラスしておしゃれ見えするコーデに。インしないとお尻もすっぽり隠せる長さなので、体型カバーにぴったりです。

3日目：チェックシャツでトレンド感を

次は、ワインレッドのロンTとベージュのワイドパンツを合わせ、チェックシャツを羽織ってみました。チェックシャツはトレンドなので、取り入れるだけで今っぽい雰囲気になります。

4日目：キャミワンピースのインナーにも使える

次は、ホワイトのロンTをベロアのキャミワンピースのインナーとして着てみました。ベロア素材は、取り入れるだけで秋らしい雰囲気になりますよね。シンプルなロンTだからこそ、ベロアと合わせても問題なく着られます。

5日目：スカート合わせもかわいい

次は、ワインレッドのロンTにブラックデニムのスカートを合わせてみました。もこもこのビスチェをプラスすることで、シンプルすぎないコーデに。ロンTのカラーがいい味を出してくれました。

6日目：レイヤードコーデにも使える

次は、カーディガンのインナーとして着て、レイヤードコーデにしてみました。カーディガンの中からちょっと白をのぞかせるだけで、おしゃれに見えるのでおすすめです。

7日目：ベロアスカートできれいめコーデに

最後は、ワインレッドのロンTとブラウンのベロアスカートを合わせて、きれいめコーデに。スウェット素材より薄手なので、インもしやすくきれいめコーデにも合わせやすいのがうれしいです。

筆者は春と秋に必ずチェックしている、「ライトスウェット」シリーズ！ ちょっと着古したら部屋着にもなるので重宝しています。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください