ユニクロ・GU・無印良品で着まわしやすいアイテムを、人気スタイリストの福田麻琴さんが10着ご紹介。そのなかから、きれい見え＆動きやすさを両立した「秋のコーディネート」を3つ教えてもらいました。

オール6000円以下！秋の着まわしに便利な10着

A：カラーカーディガン

【写真】動きやすい＆上品な秋コーデ3つ

今秋の流行色はブラウン。血色がアップして見えるオレンジみのあるテラコッタブラウンなら、大人も取り入れやすい。ハイゲージだからさらっとしていて着心地◎

・カーディガン ￥3990（無印良品／無印良品 銀座）

B：ピンストライプベスト

まだ暑い秋のはじめ、ジャケット代わりに活躍するダブルブレストのベスト。気になる腰回りが隠れる着丈、細いストライプのおかげで、すっきり細見えがかなう1着。

・ベスト ￥3990〈一部店舗のみ販売〉（ジーユー）

C：リブカットソー

1枚でも、レイヤードでもサマになるライトグレーのカットソー。合わせるボトムを選ばない点も◎。首元にボタンのあるヘンリーネックデザインが着こなしのアクセントに。

・ボタン付きカットソー ￥1990（ユニクロ）

D：タックワイドパンツ

「脚長効果」「はくだけでシャレ感が出る」と大人気のタックワイドパンツ。センタープレス入りできちんと感はありつつ、後ろウエストはゴム仕様だからラクチン。

・パンツ ￥2990（ジーユー）

E：シフォンスカート

色は秋らしいブラウンでも、素材は透け感のあるシフォンで軽やか＆涼しげ。暑さの残る時季に最適な1枚です。裏地つきで、ウエストはゴム仕様だからデイリーに着られます。

・スカート ￥3990（ユニクロ）

F：バギーカーブデニム

外側にボリュームをもたせたカーヴィーなシルエットが特徴。脚のラインを拾わない、ゆとりあるシルエットのおかげで華奢見え効果も。ソフトな生地感で肌触りよし。

・デニムパンツ ￥4990（ユニクロ）

G：ボーダーカットソー

ブラウンとピンクを合わせたような絶妙なカラーで、定番のボーダーカットソーをブラッシュアップ。カジュアルななかにも華があり、大人の女性にマッチ。オーガニックコットンを使用。

・ボーダーカットソー ￥2990（無印良品／無印良品 銀座）

H：ドルマンスリーブシャツ

脇や肩にゆとりがあるドルマンスリーブのシャツ。1枚で着るのはもちろん、羽織りにもできるので、シーンや季節を問わず使えます。お尻が隠れる着丈もうれしい。

・シャツ ￥2490（ジーユー）

I：ケーブル編みカーディガン

ケーブルの編み地とメタルボタンがアクセント。クラシカルな雰囲気が秋を演出してくれます。シンプルなボトムに合わせるだけでも、きちんと感のある着こなしに。

・半袖カーディガン ￥1990（ジーユー）

J：ドット柄セットアップ

羽織りにもなるシャツワンピースとワイドパンツ。黒地に細かな白のドット柄だから子どもっぽくならず、セットで着ても重見えしない、優秀なプリントです。

・ワンピース￥5990、パンツ￥4990（ともに無印良品／無印良品 銀座）

厳かな神社では白シャツ×黒パンツできりっとした雰囲気に（H＋J）

旅先では動きやすい服がいいけれど、場所によってはきれいめにしたいときも。きりっと見える白シャツ×黒パンツは、じつはどちらもオーバーサイズでゆったり着られて、動きやすいから旅行向き。足元は上品なバレエシューズに。

・スカーフ￥990、バッグ〈一部店舗のみ販売〉￥2990、バレエシューズ￥1990（すべてジーユー）

旅はおしゃれで動きやすいワンピ×デニムが◎（F＋J）

観光に買い物に、朝からアクティブに動き回りたい旅の2日目は、ワンピースにデニムを合わせてリラックスカジュアルに。自分時間を満喫するためのひとり旅だけど、やっぱり家族の顔が思い浮かんで、たくさん食材を買っちゃった！

・イヤリング￥1980（アネモネ／サンポークリエイト） バッグ￥1990（無印良品／無印良品 銀座） スカーフ￥990、バレエシューズ￥1990（ともにジーユー）

グレーのワントーンコーデは大人にぴったりの上品さ（C＋D）

ブリッジホリデーにして旅の疲れをリセット。シワになりにくく、洗濯機OKなワイドパンツは家でも活躍。肌触りのいいコットンのリブトップスを合わせて、ノンストレスな休日コーデに。ゆっくり読書なんて久しぶり！

・メガネ￥1290（ジーユー）