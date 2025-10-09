ESSEonlineに掲載された記事のなかから、10月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

あって当たり前だと思っていたマットやラグなどの敷物。玄関、トイレ、バスルーム、キッチン、リビング…あらゆる場所に敷いていたものをすべて手放した、快適な暮らしを紹介します。語るのは、50代で団地にひとりで暮らすきんのさん。「人生後半に突入し身の回りを少しずつ整理してラクに暮らしたいと思うようになりました。少ない持ち物で暮らすことはデメリットよりもメリットが多いと感じる」と話す、きんのさんがどのように敷物を手放したのかレポートします。

※ 記事の初出は2024年10月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

最初にやめたのは玄関マット

靴やスリッパに履き替えるときにズレるし、掃除でどかすのが面倒だとずっと思っていました。思いきってやめてみたらやまったく問題なく、むしろなぜ使っていたんだろう？ と思ったほどでした。

次にやめたのはキッチンマットとトイレマット

キッチンの床は汚れやすく、マットを敷くのは当然と思っていました。けれど、汚れたマットを洗濯するのはいやだし、乾きにくいうえに予備マットの収納もかさばります。

汚れたらクイックルワイパーでふき掃除した方がラクなのでは？ と使うのをやめたら、見た目もスッキリしてキッチンが広く見えました。

床は汚れやすいけれど、汚したらすぐにふけばいい。掃除用具はキッチンのすぐ脇にスタンバイさせています。

トイレマットをやめた理由はキッチンマットと同様です。見栄えがよくて機能的に見えるトイレマットですが、頻繁に洗濯しないと汚れと臭いが気になります。おひとりさまなのでそれほど汚れることはないから、その都度気になったときにササっとふけばよいのでは？ と思い捨てました。やめてみたら清潔＆マット洗濯からも解放されいいことずくめです。

バスマットは躊躇したけれど、なくてもなんとかなった

バスマットはやめるのに躊躇しました。湯上がりに濡れた足の置き場がないのは困るとしばらく手放せなかったのです。

そこで布マットから珪藻土マットに変更したら、除菌スプレーで手入れする程度で済むように。洗濯不要でラクになりました。

けれどそれも面倒になり…。体をふいたタオルを足に敷けばもっとラクになる！ と、当初は躊躇していたことが、段階を踏んだことで徐々に心のハードルが下がり、デメリットよりもメリットが多いと思えたのでマット使用をやめました。

なかなか手放せなかったラグマット

なかなか手放せなかったのはリビングに敷いていたラグマットです。床に寝転んでゴロゴロしたり、ラグがあった方が見栄えもいいので、ない生活など考えたこともありませんでした。

けれど、団地に引っ越したことでカビ問題に直面。敷きっぱなしのラグがアレルギーの原因になっているのではないかと不安になりました。

一時的に撤去し、ラグのない生活を試してみたら、部屋がスッキリ広々見えて、運動もしやすくなりました。

ラグの織り目に詰まったホコリやゴミを掃除機で吸引する必要もなくなり、リビングの掃除はクイックルワイパーとカーペットクリーナーで十分と気づきました。

やめて実感したこと、変化したこと

マットやラグをやめたら

・部屋がスッキリし、広く見えた

・掃除がラクになり、まめに掃除し清潔さがアップ

・ほこりの量が減った

・マットの洗濯＆掃除が不要になった

・予備マットが不要になり収納場所が空いた

・マットやラグの購入代が不要になった

マットやラグをなくしたことで多少問題はありますが、それを上回るメリットを感じています。

いちばんのメリットは家事がラクになったこと。ラグやマットを掃除・洗濯する手間や、それをどかして掃除することがストレスでした。ホコリやゴミがマットの回りに集まり、カビ、ダニなどの問題もあったのですが、なくしたことで体調もよくなった気がします。

また、マットやラグの掃除に利用していた掃除機が不要になりました。使っていて重く感じ始めていたので手放し、その代わりに床に障害物が減ったのでお掃除ロボットを購入しました。今ではスイッチを入れるだけでゴミを吸引、水ふきもしてくれるお掃除ロボットのおかげで、日々の掃除が劇的にラクになりました。

当たり前だと思うことこそ見直す

当たり前にやっていることのなかに、ストレス源があることが意外と多かったりしませんか？ マットを手放したら、ストレスだったマットの洗濯から解放され、掃除もラクになり、時間もお金も節約に。私の場合はさらに掃除機が不要と思えたので手放し、汚れた掃除機の内部をメンテナンスする必要もなくなりました。

50代のおひとりさま暮らしはカーペットクリーナーとクイックルワイパー、ホウキの3つでそこそこキレイを保てます。軽いし片づけもメンテナンスもラクだから、隙間時間にちょこっとお掃除できて、今の私の生活に合っています。また、普段の掃除はロボット掃除機を電源をポチするだけなのでラクになりました。

老後もお掃除はラクをしたいし、敷物につまずいて転倒したくないので、マットもラグももういらないなと思っています。もし、あるのが当たり前という理由だけで利用しているなら使わない生活を想像し、自分の暮らしに本当に必要なのか考えてみるのもいいのではと思います。