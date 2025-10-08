¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¤ÏÀäÉÊ¡£¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥·¥§¥Õ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡ÊÅìµþ¡¦»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï»ÍÃ«»°ÃúÌÜ±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª
Ristorante Permanente¡ÊÅìµþ¡¦»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¡Ë
2025Ç¯8·î¡¢»ÍÃ«»°ÃúÌÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ËÜ³Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRistorante Permanente¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ÎÁÍýÄ¹¤ÎµÆÃÓ ¹±µ£»á¤Ï¡¢Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é³Æ¹ñ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍýÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤é¤Þ¤Ä¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂå´±»³ASO ¥Á¥§¥ì¥¹¥Æ ÆüËÜ¶¶Å¹¡×ÎÁÍýÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡Ö»º¤à¿Í¡¢ÁÏ¤ë¼Ô¡¢Ì£¤ï¤¦¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¤è¤í¤³¤Ó¤ÎÎØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç2025Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Å¹ÊÞ¤ÏÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë14ÀÊ¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿6Ì¾ÍÑ¤Î¸Ä¼¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤ÏÁ°ºÚ¤ÈÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥Ñ¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¡×3,000±ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¾®²Û»Ò¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤Î¡Ö¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡×5,500±ß¤òÍÑ°Õ¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï11,000±ß¤«¤é¥³¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÁÇºà¤äÄ´ÍýË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»»º´Å¤¨¤Ó¤Î¥¢¥á¥ê¥±¡¼¥Ì¥½¡¼¥¹ ¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¡×¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿´Å¤¨¤Ó¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¡Ö¥ë¥ë¥í¥Ã¥½¡×¤Çºî¤Ã¤¿»õ±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¼«²ÈÀ½¥¿¥ê¥ª¥ê¡¼¥Ë¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¡£¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡Ü700±ß¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥Ó¥ª¥é¥³¡¼¥¹¡×13,000±ß¤ä¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥³¡¼¥¹¡×16,000±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÁ°ºÚ¡ÖÎ¶¿À¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÈÃÏ·Ü¤Î¥Ý¥ë¥Ú¥Ã¥Æ¥£¤È¤½¤Î¥¨¥¥¹¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ì»®¡£ÏÂ²Î»³¸©Î¶¿ÀÂ¼¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¹á¤êË¤«¤Ê¤·¤¤¤¿¤±¡ÖÎ¶¿À¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤È¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊ¿»ô¤¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹½£¹õ¤«¤·¤ï¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡Ö¥Ý¥ë¥Ú¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ü¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç·Ú¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¤·¤¤¤¿¤±¤Î¹á¤ê¤È¡¢Ä¹½£¹õ¤«¤·¤ï¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àã»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¡ÖÆÃÀ½¥â¥ó¥Æ¥Ó¥¢¥ó¥³¡×¤Ï¡¢·Ú¤¤¿©´¶¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤Ç¡¢¿©¸å¤ÎÍ¾±¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÁÍý¤òºÌ¤ë´ï¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡¦¾ï³ê¾Æ¤ä¡¢¸÷¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¾¾¥ö²¬¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿´ï¤¬¡¢ÎÁÍý¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯±é½Ð¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËË¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ºà¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤È¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿Èþ¤·¤¤´ï¤ÎÄ´ÏÂ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖRistorante Permanente¡×¡£¥Ç¡¼¥È¤äµÇ°Æü¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËË¬¤ì¤¿¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¿·Å¹¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø5,500±ß¤Î¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¡£
Á°ºÚ:¥Û¥¿¥Æ¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¡Îä¤¿¤¤¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¥¿
¥Ñ¥¹¥¿:¤Þ¤Û¤¦¤Î¥È¥Þ¥È¤Î¥Ý¥â¥É¡¼¥í
¥á¥¤¥ó:»ÍËü½½Çþ¼òµí¤Î¥¢¥¹¥í¥Ã¥È
¥Ç¥¶¡¼¥È:¹â¹á±àËõÃã¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¿©¸å¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼
¥Ñ¥ó¤Ï¥·¥§¥Õ¼êºî¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ð¥¿¡¼¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¹â¡ª
Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¿©ºà¡ßµÆÃÓ¥·¥§¥Õ¤ÎÁ´ÎÏÎÁÍý¡ßÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿©´ï¡áºÇ¹â
¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ²¿²óÓ¹¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¾Ð
²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Í§¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢
»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Êsugik874¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Ristorante Permanente
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿®Ç»Ä®11-12 ½¬À®´Û¥Ó¥ë 1F
TEL : 050-5596-9374
Ê¸¡§º´Æ£ÌÀÆü¹á
¼Ì¿¿¡§¤ªÅ¹¤«¤é