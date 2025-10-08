イラストレーターの「かに玉ひな。」さんの漫画「疑ってごめん息子」が、インスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

しょっちゅう物をなくしたり壊したりする息子。ある日、水筒から水が漏れている様子に気付いた母は…という内容で、読者からは「このミスは私もよくするので共感（笑）」「何事にも動じない息子さん、好き！」などの声が上がっています。

息子が壊したと思ったけど…

かに玉ひな。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。かに玉ひな。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「疑ってごめん息子」を描いたきっかけを教えてください。

かに玉ひな。さん「息子の尻拭いが何度か続いていた中、水筒のお茶が漏れていることに気付きました。息子が壊したのかとあきれていましたが、まさかの私自身のミスで申し訳なくなったからです」

Q.息子さんはどのようなお子さんですか。

かに玉ひな。さん「元気いっぱいでうっかり屋さん、細かいことは気にしないタイプです。忘れ物も失くし物も多めですね」

Q.水筒が壊れた原因に気付いたとき、どのように感じましたか。

かに玉ひな。さん「いつもは息子のやらかしばかりですが、『最初から決めつけて怒るのはよくないな』と、自分を戒めました（笑）」

Q.自分のミスについて、息子さんに話しましたか。

かに玉ひな。さん「話しました。怒ることなく、『冤罪だ』と言って、ゲラゲラと笑っていました」

Q.その後、なくした上着は見つかったのですか。

かに玉ひな。さん「上着は学校で落としてきたようで、後日無事に見つかりました」

Q.漫画「疑ってごめん息子」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かに玉ひな。さん「同じ母という立場の人からは、『パッキンは忘れがちだ』と共感していただきました」