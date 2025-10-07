『タルサ・キング』シーズン3第1話が無料配信！これまでを振り返る映像も公開

『タルサ・キング』シーズン3の配信開始に先駆けて、シーズン1〜2を2分で振り返る特別映像が公開。さらにYouTubeでシーズン3の第1話が無料配信も決定した。

シルヴェスター・スタローン主演『タルサ・キング』シーズン4更新もスタッフ交代 米動画配信サービスParamount+（パラプラ）の大ヒット … シルヴェスター・スタローン主演『タルサ・キング』シーズン4更新もスタッフ交代

これを観れば大丈夫！シーズン1〜2を2分で振り返る特別映像解禁

ハリウッドスターのシルヴェスター・スタローン演じるマフィアがオクラホマ州のタルサを舞台に、自らの帝国を築き上げていく姿を描いた大人気クライムアクションドラマ『タルサ・キング』のシーズン3が、10月10日(金)よりParamount＋にて独占配信開始となる。日本に先駆けて配信を迎えたアメリカでは早速ファンが盛り上がりを見せている中、シーズン4の製作が早くも決定した！

そんな桁違いの人気を誇る本作が日本での配信開始を3日後に控えた今、スタローン演じる“戦力外”通告されたマフィア、ドワイト・マンフレディが昔ながらの漢気溢れるやり方で、出会った地元の人々を巻き込み“タルサの王”として成り上がっていく姿を描いたシーズン1とシーズン2の重要シーンを2分で振り返る特別映像が解禁となった。

解禁された映像では、スタローン演じる“戦力外”通告されたマフィアのドワイトが昔ながらの漢気溢れるやり方で“タルサの王”として成り上がっていく姿が映し出されており、この2つの映像をみると、たった2分でドワイトとファミリーたちの下剋上ストーリーをおさらいすることができる。

シーズン1で描かれたのは、ドワイトがタルサの覇権を掌握しながら新たな“ファミリー”を作り上げていく始まりの物語。殺人の罪で25年服役し、スマートフォンもクレジットカードも持たず運転免許証も失効中のままタルサに左遷されたドワイト。しかし、地元の合法マリファナショップからみかじめ料を巻き上げたり、シマを自分のものにするため恫喝まじりでビジネスの取引をこじつけたり、持ち前の漢気あふれる性格と昔ながらの“マフィア”なやり方で血生臭い闘いを繰り広げながら、ドワイトに忠誠を誓うファミリーを築き上げた。

そしてシーズン2では、薬物、カジノ、カービジネス、風力発電所など続々とビジネスを広げその勢力を拡大するドワイトが、ファミリーとともに血で血を洗うマフィアたちの激しい抗争を勝ち抜き、“タルサの王”に成り上がる物語が描かれた。そのハードなアクションはもちろん、服役後わだかまりがあった娘ティナとの物語や、マフィアとは敵対する存在のATFタルサ支局の捜査官ステイシーや牧場を経営するマーガレットとのロマンスも描かれる骨太な人間ドラマも見どころのひとつになっている。そして、シーズン3でドワイトは、既得権益を守ろうとするもの、成功者の富の横取りを狙うもの、苦楽を共にしたかつての友、あらゆる人間に命を狙われてしまい、タルサの覇権をめぐる血で血を洗う抗争が巻き起こっていく。

そんな“タルサの王”ドワイトの新たな闘いが幕を開けるシーズン3は10月10日(金)よりParamount＋にて独占配信開始となるが、第1話のみ10月10日（金）から10月16日（木）まで1週間限定でParamount+ Japan公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@paramountplusjp）にて無料で楽しむことができる。

主演を務めるスタローンは本作について、Instagram（https://www.instagram.com/p/DLk-4nVOd4T/）で「このドラマを今ある姿に育ててくれた素晴らしいキャストとクルーに心から感謝を捧げたい。シーズン3の展開を皆に見てもらえるのが待ちきれない！」とファンに向けてメッセージを送っており、まだ本シリーズを鑑賞したことがない人も、新章スタートとなるこの機会にマフィアたちが繰り広げる“究極の下剋上ドラマ”開幕の瞬間を目撃してほしい。

なお、同時に『モブランド』と『NCIS:トニー＆ジヴァ』の第1話も無料配信となる。そして、これらの3作品の第1話は「WOWOWオンデマンド」、「J:COM STREAM」、「Leminoチャンネル」でも10月10日（金）から10月16日（木）まで1週間限定で無料配信される予定だ。

『タルサ・キング』シーズン1〜2は、Paramount+にて独占配信中。シーズン3は、10月10日(金)よりParamount+にて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.