今年１月に離婚が成立したジェニファー・ロペス（５６）とベン・アフレック（５３）が６日、ニューヨークでプレミア上映されたミュージカル映画「蜘蛛女のキス」のレッドカーペットに登場。昨年４月の別居以来、公式の場で初めてのツーショットとなった。

同作品でロペスは主演し、アフレックは製作総指揮を担当。アフックの親友でビジネスパートナーでもあるマット・デイモンと共同経営する製作会社アーティスト・エクイティが製作した。

レッドカーペットでの写真撮影では、ぎこちなくも、にこやかな表情でツーショット撮影に応じ、アフレックがロペスの肩から腕を回し、腰に手を添える場面もあった。

米ニュースサイト「ＴＭＺ」によると、実は２人の離婚が成立したのは、この作品の撮影中だった。アルゼンチン作家マヌエル・プイグの小説の映画化である同作品のテーマは現実逃避で、ロペスは、「この作品のおかげで、人生で最もつらい時期を乗り越えられた」と明かしていた。

ロペスは５日、米ＣＢＳのニュース番組「サンデー・モーニング」に出演し、アフレックとの別れが自分を成長させ、自己認識を深める結果になり、最終的には「人生で最高の出来事だった」と振り返った。