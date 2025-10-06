「公開するか悩んだけど」元AKB48、25kg増からダイエットで28kg減！ 「素晴らしい努力」「まじ尊敬」
元AKB48でタレントの河西智美さんは10月5日、自身のInstagramを更新。ダイエットに成功したことを報告し、動画を公開しました。
【動画】河西智美、25kg増からダイエットで28kg減
ファンからは「成功おめでとう」「素晴らしい努力」「努力なさっている姿カッコいいです！」「まじ尊敬」「生き方がイケメンでほんと好き！」「とも〜みちゃんみたいな綺麗なママになりたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「生き方がイケメンでほんと好き！」河西さんは「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら…と思い勇気を出して公開することにしました！」とつづり、1本の動画を投稿。ダイエット前後の姿や、ダイエット中の様子を公開しました。「妊娠中に私は食べ悪阻と浮腫みにかなり悩まされ気付けば+25kgに」と体重が増えた理由も告白。そこからコツコツと努力を続け、約2年間で28kgの減量に成功したそうです。
過去にはトレーニング動画も公開過去には自身のYouTubeチャンネルにダイエットについての動画も公開している河西さん。実際にどのようなトレーニングに励んでいたのか、気になった人はぜひ視聴してみてくださいね。
