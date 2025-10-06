工場・倉庫等に最適！キャスター付きマルチカート
サンワサプライ株式会社は、ちょっとした作業や移動に最適なシンプルマルチカート「RAC-MULTCT5（H1000mm）」「RAC-MULTCT6（H700mm）」を発売した。中棚の高さや前後位置を自由に調整できます。床を傷つけにくいナイロンキャスターを採用しており、多様な作業環境に柔軟に対応する。
■現場で役立つ！必要な物を載せて快適作業
例えば天板にラベルプリンター、中棚にポータブル電源を載せれば、電源供給が難しい工場・倉庫の現場でもラベルの発行作業がスムーズに行える。製品ピッキングカートや検品端末用カートとしても使用できます。キャスター付きで移動もラクだ。
■立ち作業に最適な高さ「RAC-MULTCT5」
工場や倉庫での立ち作業に最適な、高さ100cm設計のカート。腰をかがめることなく、効率的かつ快適に作業できる。
■デスクの作業スペースを拡張できる「RAC-MULTCT6」
標準的なデスクと同じ高さ（70cm）なので、横に並べれば作業スペースを拡張でき、延長テーブルとしても使用できる。
■工具不要！使いやすい位置に調整できる中棚
中棚は工具を使わずに、手軽に位置を変更できる。高さは60mmピッチで細かく設定でき、さらに前後の位置も調整できるので、設置したい物や用途に合わせて最適なレイアウトに設定可能ｓ。
■軽い力でスムーズに走行するナイロン製キャスター
軽い力で移動できるナイロン製キャスターを採用し、工場やオフィス、公共施設で広く使われているPタイル床でもスムーズに走行できる。荷物の運搬を効率化し、作業負担を軽減する。
■ノートパソコンを余裕で置ける天板
天板のサイズは幅600×奥行き500mmで、ノートパソコンやラベルプリンターなどの機器を余裕を持って設置できる。作業スペースにゆとりがあるため作業台としても活用できる。
■マルチカート「RAC-MULTCT5（H1000）」
