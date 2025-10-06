【新華社太原10月6日】中国山西省陽泉市の娘子関（じょうしかん）風景区は国慶節と中秋節に伴う大型連休（10月1〜8日）を迎え、多くの観光客でにぎわっており、各地から訪れた観光客が古代の関楼や城壁に登り、美しい自然を一望しながら歴史の移ろいを感じ取っている。

娘子関は山西省と河北省の境界に位置し、万里の長城に築かれた「関隘」（かんあい、交通の要所に設けられた関所や防御拠点）の中でも著名なものの一つで「天下第九関」とも呼ばれる。唐代に平陽公主が女性で構成された「娘子軍」を率いてこの地で守備に当たったことが娘子関の名の由来とされる。明代に築かれた関楼と城壁が現存しており、重厚な軍事防御の歴史と豊かな文化を今に伝えている。

陽泉市文化・観光部門の担当者によると、ここ数年、娘子関風景区はその独特な歴史文化と自然の景観を生かし、インフラ整備や観光業態の革新を継続的に進めることで魅力を高めてきた。今年の国慶節の大型連休には国旗を掲げ、テーマに沿った花壇を設置するなどして祝祭ムードを盛り上げるとともに、一連の文化・観光イベントも開催している。

同風景区の責任者を務める王俊芳（おう・しゅんほう）氏によると、国慶節連休初日の1日には来訪者数が5千人を突破、連休序盤数日に受け入れた観光客数は前年同期比で大幅増となっており、その主力はドライブ旅行の家族連れだという。

また、娘子関は太行山脈地域観光の重要な拠点として、近年は交通の利便性を大幅に向上させ、北京市や河北省、内モンゴル自治区など周辺の省（自治区・直轄市）から多くの観光客を呼び込んでいる。現在では京津冀地域（北京・天津・河北2市1省）の旅行者にとって、近場旅行の人気選択肢となっている。（記者/陳志豪）