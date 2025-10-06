·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÌµÌ¾¹»¿Ê³Ø¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ç13Ê¬¡×¡¡½Õ¹¾¹©½Ð¿È¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè13²ó ·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡£¸·îËö¡¢±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤é£²¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤¬¸µµ¤¤À¡££¹·î¤Ë¸Â¤ì¤Ð£´³ä¶á¤¤ÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢¥¿¥«·³ÃÄ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¹·î¡¢ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
½Õ¹¾¹©¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ2Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¡¡photo by Sankei Visual
¡¡·ª¸¶¤ò½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï2012Ç¯¤Î½©¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦13Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤Î·ª¸¶¤Ï¡¢Ê¡°æ¡¦½Õ¹¾¹©¹â(¸½¡¦ºä°æ¹â)¤Î£±Ç¯À¸ÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»µå³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÌ¾¤Î¹â¹»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð11Ç¯¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Î½Õ¹¾¹©¤Ï¡¢½Õ²Æ½©¤ÎÄÌ»»¤Ç£±¾¡3ÇÔ¤À¤«¤é¼å¾®¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤À¤¬·ª¸¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¡°æ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤«¤éÈóËÞ¤ÊºÍÇ½¤ò¸«¤»¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÃæÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ±óÀ¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Û¤É¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÇ·â¤È¸ª¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê³ØÀè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤³¤¤¤À¤é13Ê¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢²È¤«¤é¶á¤¤½Õ¹¾¹©¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤âËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÇ®¤¤¿Í¡£¤½¤ì¤ÇÆþ³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦·ª¸¶¤¬¸ì¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÀîÂ¼ÃéµÁ´ÆÆÄ¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¡¦Ê¡°æ¾¦£²Ç¯¤À¤Ã¤¿1990Ç¯ÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç¤Ç¤Ï¼çÎÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Â´¶È¸å¤Ë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÌµÌ¾¤Î±©¿å¡Ê¤¦¤¹¤¤¡Ë¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢05Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÌ¿®±ÛÂç²ñ¤Ë£³²óÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡09Ç¯¤Ë°Ü¤Ã¤¿½Õ¹¾¹©¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢12Ç¯¤Ë·ª¸¶¤¬Æþ³Ø¤¹¤ë¤È¡ÖÆâ³Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÇ¤¤»¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÂÎ¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë·ª¸¶¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¹îÉþ¡£²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï½éÀïÉé¤±¤â¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö£µÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂÇÎ¨.529¤È¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆØ²ìµ¤Èæ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿ËÌ¿®±ÛÂç²ñ¡£½à·è¾¡¤Ç¿·³ãÌÀ·±¤ò£µÂÐ£´¤Ç²¼¤·¤¿"ÌµÌ¾¤Î"½Õ¹¾¹©¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÍâÇ¯¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î·ª¸¶¤Ï£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦£¸²ó¤Ë¤Ï£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆðÅêÇÉ¤ÎÄÚÅÄÏÂÂç¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢£¹²ó£³¼ºÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£·ª¸¶¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÄÚÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ï......¡×
¡¡ÀèÇÚ¥¨¡¼¥¹¤ò"¤Á¤ã¤ó"¤Å¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¥¦¥Á¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄÚÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Í³¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¤ÎÆü¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢¤è¤¯Æ°¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÉ½¾ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆØ²ìµ¤Èæ¤È¤Î·è¾¡¤Ï£²ÂÐ£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÂçÇÔ¤·¤¿¸©Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¡£·ª¸¶¤Ï¡¢¸µÃæÆü¤Ê¤É¤ÎÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦´ßËÜ½ß´õ¤Ë£²»Íµå¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤Á¤ê£²ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¤³¤ÎËÌ¿®±ÛÂç²ñ£´»î¹ç¤Ç·ª¸¶¤Ï¡¢13ÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.615¡£°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Ö¤ê¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Þ¥Í¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ë¡Û
¡¡½Õ¹¾¹©¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î´ØÅì¤ò3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¶¯¹ë¡¦±ºÏÂ³Ø±¡¤Ë£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÂç£µÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë£¸ÂÐ£¶¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î»þ¡¢»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿·ª¸¶¤Ï¡¢ÂÔµ¡Ãæ¤Ë¤³¤Á¤é¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ËÌ¿®±Û¤Ç¤Î¼èºà¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Ï¤Ê¤á¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¤³¤Ã¤Á¤â¡¢¼å¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤¸¤Ä¤ÏËÌ¿®±Û¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Éâ¤«¤ì¤¹¤®¡¢´ÆÆÄ¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Íâ½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¾ïÍÕµÆÀî¤Ë½éÀïÇÔÂà¤Ç¡¢·ª¸¶¼«¿È¤â£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÀµÜ¤Ç¾¡¤Ã¤¿±ºÏÂ³Ø±¡¡£½Õ¹¾¹©¤âÉî¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¡¢·ª¸¶¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Õ¹¾¹©¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡¢Åß¤Î¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤Ä¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤ÎÊ¡°æÂç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ª¸¶¼«¿È¤ÏU¡Ý18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡×(¹â¶¶¹´ÆÆÄ)¤È¼ç¾¤Ë¡£·è¾¡¤³¤½´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£µ»î¹ç10ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£·ª¸¶¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÂÇ¼Ô¤Ð¤«¤ê¡Ê¾åÎÓÀ¿ÃÎ¡¿ÀçÂæ°é±Ñ¢ªÃæÆü¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¡¿ÀçÂæ°é±Ñ¢ªºå¿À¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¿¾¯¤Ï¾¡Éé¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç½Õ¹¾¹©¤Ç¤Ï120¥¥íÂæ¤Îµå¤Ð¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë......¡£郄¶¶¸÷À®¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¢ªÀ¾Éð¡Ë¤é¤Î145¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¡¢Êá¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ÏÊá¼ê¤«¤é³°Ìî¡¢¤ä¤¬¤ÆÆâÌî¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¥·¥å¥¢¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£½Õ¹¾¹©¤Ï¡¢·ª¸¶¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿14Ç¯¡¢ºä°æ¹â¤ËÅý¹ç¡£¤Ä¤Þ¤ê·ª¸¶¤Ï¡¢½Õ¹¾¹©½Ð¿È¤È¤·¤Æ"ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê"¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£