Êá¤Þ¤¨¤¿¥«¥Ë¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿Êá¤Þ¤¨¤ëÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢802Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤Äà¤êYouTuber¡Ö°¿©¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¡×¤µ¤ó¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í¡Ë¡£Êá¤Þ¤¨¤Æ¾®¤µ¤¤¿åÁå¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥«¥Ë¤¬¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é2É¤¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¤µ¤ó¤ÏÁÇÁá¤¯Áö¤ë¥«¥Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Éô²°¤ÎÃ¼¤Ç¥¢¥ï¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤íÊá³Í¡£Æ¨Ë´·à¤ÏÌµ»ö²ò·è¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥«¥Ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¡§¤¢¤Î»þ¤Î¥«¥Ë¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥ª¡¼¥é¡¢°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤ï¡£ÅêÌÖ¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤òÅ¥È´¤Ãæ¡¢µ¯¾²¸å¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥«¥Ë¤ÎÉÔºß¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¡ª¥«¥Ë¤Ï¡¢¥â¥¯¥º¥¬¥Ë¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Î¥«¥Ë¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤ÎÌÓ¤òÅ»¤¦¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤ï¡£Ã¸¿å¥¨¥ê¥¢¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ë³¤¤Ë²¼¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Î¡£
¡½¡½È¯¸«¤·¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¡§³Î¤«¤Ë¡ª¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤ï¤è¤Í¡¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤ï¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢´Ê°×¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¡¢Â¾ì¤Ë¤·¤ÆÎÏ¤º¤¯¤Ç½Ð¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Î¡£¤È¤Æ¤âÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÖ¤ò¿¶¤ë¤È¤¤Ë²È¤ÎÊª¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¥´¥¥Ö¥ê¤¬Â¿¤¤²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ç½ÎÏ¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡£
¡½¡½¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥°¥é¥È¥Ë¡¼¥Ì¡§Êá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥¯¥ì¡¼¥×¤Ï¥«¥Ë¤Î¥ß¥½¤ò¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥¯¥ì¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¡£¤â¤È¤â¤È³ª¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Áô¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ã¤Æ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤ï¤Í¡ª¿åÁå¤Î¾åÉô¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤·¤¿¤ï¡£Å¥È´¤ÉÔÁ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡£
¡þ ¡þ
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÎÃ¦Áö·ã¡¢ÎÎÆâ¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Ù¤Ì¾ºî¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉ±ÍÍ¡ªÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥«¥Ë¤âÁá¤¤¤±¤É¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤â½ÖÂ¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤ï¡ù¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥«¥Ë¤â¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌµÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë