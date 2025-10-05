「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は10月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で午前9時20分から関西予選Cブロックの対局を開始した。

【中継】西軍最後の一人は?注目の関西Cブロック（生中継中）

SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。

今期の西日本地区は、ファン選出で藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）、豊島将之九段（35）、山崎隆之九段（44）の出場が決定している。4年連続4度目の東西対抗戦出場となった山崎八段は、「出場させていただく喜びをかみしめ西軍に貢献できるよう精一杯の将棋を指し、熱戦で楽しんでいただけるよう頑張ります」とコメントを発表していた。

関西予選はAブロックから稲葉陽八段（37）、Bブロックから久保利明九段（50）が出場権を獲得している。

最後の一枠を決めるCブロックには、19人の棋士が参加する。このブロックには歴代の西軍メンバーだった斎藤慎太郎八段（32）、上野裕寿五段（22）も参戦。また、きょう10月5日に37歳の誕生日を迎えた糸谷哲郎八段が3年ぶり2度目の代表入りを決めるのかにも期待だ。注目棋士揃いのCブロックの戦いから目が離せない。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）