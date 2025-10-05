シュワーバーはHR＆打点の2冠も…WARで大谷に大差

メジャーリーグは4日（日本時間5日）から地区シリーズが開幕。ドジャース・大谷翔平投手は敵地フィリーズ戦で自身初のポストシーズン登板を果たす。MLB公式X（旧ツイッター）は“黄金カード”に注目したものの、投稿文言に対して米ファンが「議論にすらなってない笑」とツッコミを入れる事態になった。

MLB公式は「ナ・リーグMVP候補の2人。どちらの強打者を打席に立たせたいですか？」と綴り、大谷とカイル・シュワーバー外野手の写真を添えて今季の成績を比較した。シュワーバーは大谷の3年連続本塁打王を阻止する56発、メジャー最多132打点を記録した。大谷は55本、102打点は及ばなかったものの、OPSでは.928のシュワーバーに大差をつけ、リーグ1位の1.014を記録している。

シーズン後半戦はシュワーバーがアーチを量産したことで、大谷とのMVP論争が米メディアやファンの間で勃発した。しかし、大谷は打者としてだけでなく投手としても躍動。MVP投票で重視される勝利貢献度WAR（ファングラフス版）は打者だけでリーグ1位の7.5、投手としても1.9をマーク。対するシュワーバーは2冠ながらも同9位の4.9にとどまっている。

すでに大谷がMVP最有力とされる中で、MLB公式Xが「MVP候補の2人」と綴ったことに米ファンも反応したようだ。少数派でシュワーバーを推す声もあったが、「オオタニに決まってる MVP」「しかも1人は投球もできる」「ショウヘイだね」「オオタニだよ僅差でもないね」「数字を見てみろよ」「これって議論なの？」との声が圧倒的だった。

とはいえ、シーズンMVPとポストシーズンの勝敗は完全に別物。チームを勝利に導くのは、果たして大谷かシュワーバーか。