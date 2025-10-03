メッツは昨季リーグ優勝決定Sに駒を進めるも…今季はPO逸

“問題児”がまた大胆発言だ。2年連続でナ・リーグ東地区を制したフィリーズの主砲、ニック・カステヤノス外野手が2日（日本時間3日）に米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演。今季ポストシーズンに進出できなかったメッツへ皮肉を飛ばした。

元ヤンキースのエリック・クラッツ氏から「（レギュラー）シーズンをご覧になって、プレーオフに進出ができずに驚いているチームはありますか？」と問われたカステヤノスは少し考えた後、「チーム（メッツ）が1人の選手に7億6500万ドル（約1125億円）をつぎ込んで、プレーオフに進出できないなんていつだって少し驚くよ」とニヤリとした。

メッツは昨オフにドジャース・大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1130億円）でフアン・ソト外野手を獲得。米データサイト「コッツ・ベースボールコントラクツ」によると、今季の総年俸はメジャー2位の3億3810万ドル（約560億円）に及んだ。しかし、後半戦に急失速。シーズン最終戦に敗れ、今季のポストシーズン進出を逃した。

カステヤノスは「『驚いているか？』と聞かれたら、分からないと答える。だって、野球は難しい（スポーツ）だからね。悪口を言いたい訳じゃないんだけど、そういう補強をすれば普通、チームは過去と比べてもっといい成績を残すはずだ」。昨年はナ・リーグ優勝決定シリーズまで進みながらも、早期敗退した同地区のライバルに手厳しい声を寄せた。

2022年にフィリーズと5年1億ドル（約147億円）の契約を結んだ33歳は今季147試合で打率.250、17本塁打72打点をマーク。一方で6月には“不適切”な発言により237試合ぶりにスタメンを外されるなど、問題行動が時折見られることでも話題を集める。（Full-Count編集部）