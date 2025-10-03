2027年からセ・リーグでDH制が導入される。打撃優位型のドラフト候補は「パ・リーグ向き」と評価されることが多かったが、今後はDH制導入を見越してセ・リーグのスカウティングが変わっていく可能性がある。そこで、今年のドラフト候補のなかから打撃の一芸が際立つ「七人のバットマン」を紹介していこう。



今年春の東京六大学リーグ戦で三冠王に輝いた立教大・山形球道 photo by Kikuchi Takahiro





【プロ志望届を提出した東京六大学の三冠王】

大学球界から真っ先に推薦したいのは、山形球道（立教大）だ。

山形は今春に東京六大学リーグで三冠王（打率.444、５本塁打、17打点）に輝いた左打者。身長172センチ、体重82キロと上背はないが、独特の打撃スタイルが目を惹く。右足をダイナミックに上げてタイミングを取り、上段に構えたバットをしならせてインパクトに強さを出す。今夏は大学日本代表にも選ばれた。

レギュラーを奪取したのは４年生になった今春からだが、昨年までも打撃力は光っていた。東京六大学リーグも来春からDH制を導入するが、もし昨年からDH制が導入されていれば山形の出場機会が増え、ブレイク時期も早まっていたかもしれない。

当初は大学卒業後に社会人入りする予定だった。だが、評価の高まりを受けて方針を転換。９月９日にプロ志望届を提出した。右投左打の外野手はプロで飽和状態にあり、ドラフト指名のハードルは必然的に高くなる。とはいえ、山形ほど打力が突き抜けていれば、話は別だろう。

大学生の右打者では、金子京介（神奈川大）を押さえておきたい。身長185センチ、体重93キロのたくましい肉体で、迫力のあるスイングから強烈な打球を飛ばす。今春の神奈川大学リーグでは10試合で４本塁打、13打点をマークした。

盛岡大付（岩手）では高校３年夏の岩手大会で５試合連続本塁打を記録するなど、通算58本塁打を放っている。大学進学後も当然ながら期待されたが、大学３年時に体重を105キロまで増やしたことで不振や腰の故障に悩まされた。現在は体重を絞り、打棒に磨きをかけている。一塁手ではあるが動きのキレは悪くなく、足も遅くない。



今夏の都市対抗で10打数５安打をマークしたJR東日本の高橋隆慶 photo by Kikuchi Takahiro



社会人からは、即戦力に近いDH候補として高橋隆慶（JR東日本）の名前を挙げたい。明秀学園日立（茨城）、中央大と潜在能力を評価された右のスラッガーだが、パフォーマンスにムラがあった。JR東日本に入社後は「まずはとらえないと始まらない」と思考がシンプルになり、才能が開花。１年目から強豪の主軸を張り、長打を連発している。

今夏の都市対抗では本塁打こそ出なかったものの、10打数５安打をマーク。身長185センチ、体重88キロの大型打者ながら、コンタクト能力の高さは大きな魅力になる。入社後に本格的に取り組んだ三塁守備も上達しているとはいえ、プロレベルで見ると甘さも目につく。まずは打撃を武器にのし上がりたいところだ。

社会人の左打者では、外山優希（SUBARU）を忘れてはいけない。身長186センチ、体重97キロの大きな体躯で、自分の間合いでとらえた際の打球は迫力満点。中堅方向の打球がぐんぐん伸びるなど、広角に長打が打てる点も光る。現在、守備位置が一塁手に限定されているため注目度は高くないが、高い次元で見てみたいバットマンだ。

【夏の県大会を盛り上げたドミニカ人留学生】

高校生ではドミニカ人留学生のエミール・プレンサ（幸福の科学学園高）をピックアップしたい。父のドミンゴ・グスマン（元中日ほか）はNPB３球団で活躍した元プロ野球投手。中日時代の恩師である森繁和の橋渡しで、息子は日本の高校へと留学した。

身長190センチ、体重107キロの巨体ながら運動能力は高く、天真爛漫な性格も人を惹きつける。今夏の栃木大会３回戦・小山西高戦では、起死回生の同点本塁打を放った次の打席で、サヨナラ満塁弾を放り込んでみせた。野球を始めた年齢が13歳と遅く、無限の伸びしろを残していると言っていいだろう。



栃木ゴールデンブレーブスの長距離砲・田端真陽ダッタ photo by Kikuchi Takahiro



国内独立リーグからは、大坪梓恩（石川ミリオンスターズ）と田端真陽ダッタ（登録名・ダッタ／栃木ゴールデンブレーブス）の怪力自慢の右打者を紹介しよう。

大坪は身長190センチ、体重108キロと圧巻の巨躯で、打席に入ると一際大きく見える。インパクトの瞬間、打球がピンポン玉のように弾ける打撃練習を見れば、誰もが衝撃を受けるはずだ。まだ粗さは目立つものの、メジャー級のスケールと言っても過言ではない。

日本海リーグでは今季40試合に出場し、打率.296、８本塁打（リーグ１位）、32打点をマークした。通信制高校、スポーツ専門学校を経て、独立リーグに流れてきた変わり種。2004年２月生まれの21歳と年齢も若く、可能性は青天井に広がる。プロの環境で本格的に鍛えれば、とてつもない化け方をしても不思議ではない。

ダッタはインド出身の父を持ち、東海大山形高でも右のパワーヒッターとして注目された。アメリカのオーロニ大を経て、今季からBCリーグ・栃木に入団。今季は53試合の出場で打率.308、４本塁打、48打点を記録した。９月末に開催された独立リーグ日本一を決めるグランドチャンピオンシップでは、２打席連続本塁打をマーク。その破壊力のあるインパクトは、NPBの世界でも武器になるだろう。

最後にひとつ、大きな「誤解」を解いておきたい。一部メディアによると、セ・リーグ球団が近未来のDH候補として小田康一郎（青山学院大）をリストアップしたという。だが、小田を「打撃専門」ととらえてしまうと、本質を見落とすことになりかねない。

小田の打撃力がアマ球界屈指なのは間違いない。その一方で、守備も走塁も一流になる可能性を秘めている。現在はチームで一塁を守っているものの、これは守備力を評価されてのこと。プロでも、遊撃以外のポジションをこなせる素養を十分に備えている。本題からはそれるが、小田の「打撃以外」にもぜひ注目してもらいたい。