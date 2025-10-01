ニッチェ江上、息子とナイツ土屋とのほっこりエピソード
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が30日、オフィシャルブログを更新。
５歳の長男“とっちゃん”と一緒に仕事現場を訪れ、お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之との微笑ましいエピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した２歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、「絵うまっ！！」と題してブログを更新した江上。絵文字を交えながら「超忙しい時期が昨日で終了」と切り出し、「今日は久しぶりに熟睡できました」と安堵の報告。「子供たちと遊びに行く事が中々出来ない日々だった」というが、日曜日の仕事は「我が家の都合でとっちゃんも一緒に職場へ！！！！」と説明した。
楽屋では芸人仲間たちが息子と遊んでくれ、笑顔が絶えなかったという。そんな中、息子がスケッチブックに絵を描いているとナイツの土屋が「おじさんも絵が上手なんだよ！」と声をかけ、土屋が絵を描いているのを、お笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也の膝の上で見つめる息子の様子を公開した。
土屋がスケッチブックに描いたのはクッキーで、色鉛筆で丁寧に仕上げられた一枚は本物さながら。「めちゃくちゃ美味しそう」に描いてくれた完成した絵に、息子は「うまそー！」と声をあげ、そのまま絵にかぶりつくような仕草を見せ、周囲を笑わせたという。
最後に、出来上がった“クッキーの絵”を誇らしげに掲げる土屋の姿とともに「皆様、とっちゃんに沢山優しくしてくれて、本当にありがとうございました 芸人仲間は私の財産だー！！！！」と感謝の言葉を送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「本当にお上手」「凄っ！！」「皆さん優しい方」「びっくり」「本当に本物みたい」「上手い」「ササッと描ける人羨ましい」「美味しそう!!」「とっちゃんみんなのアイドルだね」「賀谷さんに懐いてるとっちゃん！」「土屋さんヨックモックお上手です(笑)」や、「よく眠れてなにより」「体調良く、お仕事も、家族時間も、元気にすごしてくださいね」などの声が寄せられている。
５歳の長男“とっちゃん”と一緒に仕事現場を訪れ、お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之との微笑ましいエピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した２歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
楽屋では芸人仲間たちが息子と遊んでくれ、笑顔が絶えなかったという。そんな中、息子がスケッチブックに絵を描いているとナイツの土屋が「おじさんも絵が上手なんだよ！」と声をかけ、土屋が絵を描いているのを、お笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也の膝の上で見つめる息子の様子を公開した。
土屋がスケッチブックに描いたのはクッキーで、色鉛筆で丁寧に仕上げられた一枚は本物さながら。「めちゃくちゃ美味しそう」に描いてくれた完成した絵に、息子は「うまそー！」と声をあげ、そのまま絵にかぶりつくような仕草を見せ、周囲を笑わせたという。
最後に、出来上がった“クッキーの絵”を誇らしげに掲げる土屋の姿とともに「皆様、とっちゃんに沢山優しくしてくれて、本当にありがとうございました 芸人仲間は私の財産だー！！！！」と感謝の言葉を送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「本当にお上手」「凄っ！！」「皆さん優しい方」「びっくり」「本当に本物みたい」「上手い」「ササッと描ける人羨ましい」「美味しそう!!」「とっちゃんみんなのアイドルだね」「賀谷さんに懐いてるとっちゃん！」「土屋さんヨックモックお上手です(笑)」や、「よく眠れてなにより」「体調良く、お仕事も、家族時間も、元気にすごしてくださいね」などの声が寄せられている。