こんなことあるの！？超低確率・三色同刻が本当に幻に…見た目には成立も役満優先で“不成立”超レアパターンに「なんて卓だよ」「もう無茶苦茶」
役満級に珍しいレア役の成立が、役満によって消されてしまうという超レアパターンが生まれた。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、リーグとしては今シーズン2度目となる役満・四暗刻をアガった。この快挙の裏で、リーグ創設8年目にして、いまだ1度も出ていないレア役・三色同刻が惜しくも成立しないことになるという珍事が起きていた。
三色同刻は、マンズ・ピンズ・ソウズの3種類で、同じ数字の刻子を揃えるというもの。同じ数字の順子を揃える三色同順は、比較的よく出現する中、三色同刻は格段に出現率が低く、約0.04〜0.05％と言われる数値は、役満・四暗刻と同レベルだ。
今回、役満をアガった白鳥は、この2つを同時に成立させるという離れ業を披露した。配牌から一万・1筒・1索の対子を抱えると、まずは1索、次に1筒を暗刻とし、さらに13巡目に3筒も暗刻としたことで、一万と五万のシャンポン待ちによる四暗刻のテンパイにたどり着いた。
白鳥は出アガリのケースも考えてリーチを打ったが、この時に解説・土田浩翔（最高位戦）が気づいたのが、三色同刻が成立するパターンだ。一万はツモると役満・四暗刻になり、三色同刻の条件は満たすものの、役満が他の役満以外に複合することはなく、三色同刻は無効になる。一方、一万で出アガリすれば、文句なしに三色同刻が成立。リーグ初の快挙となる。
一万の行方が注目される中、テンパイから2巡後に白鳥は一万をツモって四暗刻を成就。3万2000点を獲得した。ただし、三色同刻はまさかの“おあずけ”になった。ファンとしても、役満と同じかそれ以上に見たかった三色同刻。見た目には成立しているのに、役満によって不成立という激レアシーンに「どっちにしろ伝説」「ダブル役満でいいよ」「四暗刻ツモだと記録にならない」「なんて卓だよ」「もう無茶苦茶」と多様な声が寄せられていた。
※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会
◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）