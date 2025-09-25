〈秋山具義の今月のNEW麺〉7時から14時までの営業！ 金沢にも“朝ラー”の波がやってきた

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目！ 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました！ 今回は、石川県の金沢にある“朝ラー”ができるラーメン店です。

2025年9月のNEW麺「手揉み中華そば まるもも」

桃のイラストが目をひく

金沢にも朝ラー時代の到来ですね。

2025年9月2日にオープンした「手揉み中華そば まるもも」は、朝7時から14時までという、魚市場のラーメン店のような営業時間ですが、金沢駅から徒歩5分という便利な立地にあります。

広々とした店内

私が金沢で一番好きなラーメン店、食べログで石川県のラーメン1位の「麺屋大河」の寺田雄志さんプロデュースとのことで、これはもう期待しかありませんよね。

写真付きなのがうれしいメニュー

あっさり「中華そば」と、こってり「背脂中華そば」があって悩みましたが、初めてなので、あっさり「中華そば」をオーダーしました。

中華そば 880円

手揉みのもちもちの多加水麺が、黄金色のクリアな魚介の出汁がしっかり出ているスープに絡んで、おいしかったです。

もちもちの多加水麺

ほろほろとやわらかい能登豚のチャーシューも絶品です。ワンタンも気になったので「皿ワンタン」もオーダー。

皿ワンタン 380円

ワンタンの皮がツュルッツルで、これまたおいしかったです。かなり好みのラーメンだったので、金沢から東京へ午前中に帰るときに、毎回寄ってしまいそうです。

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆手揉み中華そば まるもも住所 : 石川県金沢市本町2-9-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S（現 I&S BBDO）を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

※価格は税込。



文：秋山具義、食べログマガジン編集部

撮影：秋山具義

