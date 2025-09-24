チェイスフィールドの客席に座っていたレジェンドOB

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手が先発登板した23日（日本時間24日）のダイヤモンドバックス戦を、“超大物”が観戦していた。チェイス・フィールドでの一戦。三塁寄りのバックネット裏に腰かけていたのは、遠目でからでも存在が確認できるランディ・ジョンソン氏だった。

62歳のジョンソン氏は、2メートル8センチの長身を誇り、長い手足を使ったサイドスローから繰り出される剛速球、スライダーなどを武器にマイナーズやダイヤモンドバックスで活躍。通算303勝を挙げたレジェンド左腕だ。引退後は写真家としても活動しているが、この日はいち観客として観戦していた。

この日は大谷が6回0失点の好投を披露。古巣であるダイヤモンドバックスは9回に逆転サヨナラ勝ちを収めた。

ジョンソン氏は6月、マリナーズでも背番号51が永久欠番となることが発表された。イチロー氏とともに、史上7ケース目の“共同永久欠番”となっている。（Full-Count編集部）