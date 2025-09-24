実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が24日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、閉幕まで3週間を切った大阪・関西万博のチケット問題について自身が考える解決策を語った。

来月13日にフィナーレを迎える万博は、全ての予約来場者枠が既に埋まっている。一方で、購入したものの未使用のチケットが130万枚以上残っているが、主催者側は払い戻しをしない方針。「詐欺じゃないのか」など不満の声が出ている。

これについてひろゆき氏は、「行こうと思ったらそれなりの期間、開いていたんだから、予約を取らなかった側の責任だと思うけど」と、早く来場しなかった購入者側の責任に言及した。

一方で、130万枚という枚数は「さすがに多い」とも指摘。「今、閉館時間が（午後）10時とかになってると思うけど、18時くらいで1回、切っちゃって、追い出して、18時から22時までもう1回チケットを使って下さいとかすると、そこの予約枠が空くじゃないですか。枠を増やすみたいなことにして、一応使えるようにしたから許して、くらいなことくらいしかできないと思う」と、自身の解決策を口にした。