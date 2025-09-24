徳島の秋の味覚、ボウゼの姿寿司。



2025年も、県民のソウルフードをいただける季節がやってきました。



近年では作る家庭も減っている中、御年89歳の寿司職人に、姿寿司の美味しい作り方や醍醐味を教えてもらいました。

■89歳の寿司職人

手際よく魚をさばき寿司をにぎるこの男性。



なんと、御年89歳。



今も現役バリバリの寿司職人です。



徳島市中央通に店を構える「千両寿司」。





■あのヒラリー元大統領夫人にも

（豊成アナウンサー）「こんにちは」（千両寿司・山手明二さん（89））「いらっしゃいませ」（豊成アナウンサー）「よろしくお願いします」店主の山手明二さん。この道、実に73年の大ベテランです。店を構えたのは62年前、1963年のことでした。（千両寿司・山手明二さん（89））「1回目の東京オリンピック（1964年）のちょっと前」

長い職人歴の中では、アメリカ・ワシントンでVIPの舌をうならせたことも。



（千両寿司・山手明二さん（89））

「1996年と97年2回行った」

（豊成アナウンサー）

「ワシントンでは誰に握った？」



（千両寿司・山手明二さん（89））

「ヒラリー（大統領夫人）」

■プロだからこそ大事にしたい家庭の味

（豊成アナウンサー）

「長い寿司職人の人生の中で、ボウゼの姿寿司は」



（千両寿司・山手明二さん（89））

「郷土料理は何かと言うと家庭の味、たまにごちそう食べて美味しい」

プロの職人だからこそ大事にしたい家庭の味、「ボウゼの姿寿司」。



「ボウゼ」は今がまさに旬です。



9月から10月にかけ県沿岸でよく獲れる魚で、この呼び名は徳島特有のもの。



正式には「イボダイ」といいます。



今の時期は、徳島市漁協だけで1日1トン以上の水揚げがあり、うち7割が県内で消費される、まさに県民のソウルフードです。



なかでも姿寿司は特別なもの。



秋祭りなどの行事には欠かせない一品で、かつてはどの家庭でも手づくりしたものです。



山手さんはまず頭をつけたまま開きにします。



（豊成アナウンサー）

「内臓は手でとる」



（千両寿司・山手明二さん（89））

「手でとります」

■89歳とは思えない手さばき

丁寧に手で取り除くことで、臭みを減らすことができます。



さらにピンセットで骨なども取り除きます。



（豊成アナウンサー）

「細かくて大変な作業」



（千両寿司・山手明二さん（89））

「大変、黒いところも取りにくいので」



御年89歳とは思えないこの手さばき。



塩を揉みこみ40分置くことで、余分な水分を抜きます。



（豊成アナウンサー）

「少し水が出ていますね、身の透明度も少し変わっている」

水で割ったお酢とすだち果汁に3分ずつ、3度漬け込みます。



漬ける時間を短くすることで、皮の光沢を保つことができます。



その後は、冷蔵庫で1日寝かせ熟成させると、身の出来上がりです。



最後に俵型の酢飯をまとわせるように握ると「ボウゼの姿寿司」の完成です。

（豊成アナウンサー）

「ありがとうございます」

「うわーすごくきれい」

「光沢感があって近くで見るとキラキラ輝いています」

「この姿を見るだけで徳島の秋を感じられる」

「身は淡泊な感じだが、噛んでいるとふわっと甘みが追ってくる」

「想像以上に脂が乗っているのにびっくりした」

「お酢とスダチの酸味が、ボウゼの風味に絶妙にマッチする」

（千両寿司・山手明二さん（89））

「ボウゼの姿寿司は徳島ぐらい、お祭りになくてはならないお寿司」

「家族で作る楽しみ、家の者もそれを食べる唯一の楽しみにしていた」

「毎日食べられるものではないから、大事に食べてほしい」



家庭ごとにさまざまな姿や味がある、まさに県民のソウルフード。



旬の今、みなさんも「ボウゼの姿寿司」を食べて、徳島の秋を感じてみてはいかがでしょうか。