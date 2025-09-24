³°¿©¤ÏÇ¯´Ö600²ó°Ê¾å¡ª ¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤ÎÈ¯·¡¡ª ÃÏÊý¤ÎÌ¾Å¹¡Á½©ÅÄÊÔ¡Á
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òµá¤á¤ÆÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡¢¥¿¥Ù¥¢¥ë¥¥¹¥È¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤µ¤ó¤ËÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÏÊý¤ÎÌ¾Å¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡£½©ÅÄ¸©¤Ç¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿2¸®¤ò¤´¾Ò²ð¡£
½©ÅÄ¤Ç¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤µ¤ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿2¸®¤È¤Ï¡©
¤È¤ó¤«¤Äºé¡¹
¡ÖÌÀÆü¤ÎÃë¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Å¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½©ÅÄ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÆüËÜÎÁÍý ¤¿¤«¤à¤é¡×¤Î¹âÂ¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¤È¤ó¤«¤Äºé¡¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÅÏÃÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤«¤à¤é¥»¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¹âÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤ó¤«¤Ä²°¤Ë²¿ÅÙ¤«ÄÌ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢°ìÈÖ¥Ù¥¹¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÍâÆü¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£³¹Æ»±è¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½»Âð³¹Ãæ¤Ë¡¢¤Ý¤Ä¤Í¤ó¤ÈÐÊ¤àÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤«¤à¤é¥»¥Ã¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤´¼ç¿Í¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¸½¤ì¤·¤¿¤«¤à¤é¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÏÆ¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ê¤ã¤¢¡¢Âç¿Í¤Î¡Ö¤ª»ÒÍÍ¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤ï¤¡¡×
½Ð¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÖ¨Î©¤·¤¿³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤¬¤¤¤¤¡£³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤¯¤Ã¤È¿¤Ó¤¿³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤Î¿¬Èø¤¬Å·¤ò»Ø¤·¡Ö¤µ¤¢¡¢ËËÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤¤«¤±¤ë¡£¤¿¤Þ¤é¤º¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ä¤±¤º¤Ëóö¤êÉÕ¤¤¤¿¡£
¤¯¤ê¤Ã¡£
ÄË²÷¤Ê»õ±þ¤¨¤Ç³¤Ï·¤ÏÃÆ¤±¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´Å¤¤¥¨¥¥¹¤òÎ®¤¹¡£±ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¤ß¤ÏÁý¤·¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¤òÁ´Éô¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤°¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¥Ò¥ì¥«¥Ä¤Ø¤È¹Ô¤¯¡£ºÙ¤«¤¤°á¤òÅ»¤Ã¤¿°ì¸ý¥Ò¥ì¥«¥Ä¤ò¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Çóö¤ë¡£ÍÈ¤²ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¡£ÌýÀÚ¤ì¤è¤¯¡¢°á¤Ï¥«¥ê¥ê¤È²»¤ò¤¿¤Æ¡¢»õ¤ÏÆù¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼¡¤Ï±ö¡¢¼¡¤Ï¥½¡¼¥¹¤ÈÎý¤ê¿É»Ò¤ò¤Ä¤±¡¢¤´ÈÓ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¤µ¤¢¡¢¼¡¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤È³¤Ï·¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï¡¢È¾Ê¬¿©¤Ù¤Æ¤«¤é»Ä¤ê¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¡¢¹âÂ¼¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Ë½¾¤¤¡¢¾¯¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò¤«¤±¤¿¡£Â¨ÀÊ¥É¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤ËËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤Ç¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÑ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¢¤¢¤¦¤Þ¤¤¡£
ºÆ¤Ó³¤Ï·¤ËÌá¤ê¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ë¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤Æ¤«¤±¿©¤Ù¡¢¿É¸ý¥½¡¼¥¹¤â¤Á¤ç¤¤¤È¿â¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢³¤Ï·¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥Ë¥«¥ì¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÈ¾Ê¬»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ò¥ì¥«¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥ß¥Ë¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥ì¡¼¤Ï¥¥ã¥é¥á¥ë¹á¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¥Êª¤ÎÅòÅç¡Ö¥Ç¥ê¡¼¾åÌîÅ¹¡×¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ë¥«¥ì¡¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀÖºä¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤µ¤à¤Í¡×¤ÎÌ¾Êª¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¤â¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡£
¥«¥ì¡¼¤Ï¿É¤¤¡£¤À¤¬¤³¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤È¹ç¤¦¤Î¤À¤Ê¡£
¿ßË¼¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÀÞ¤·¤â¤´¼ç¿Í¤¬¥í¡¼¥¹Æù¤Î²ô¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¡£¤´ÈÓ¤âÌ£Á¹½Á¤â¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤â¾å½ÐÍè¡£
¼¡²ó¤Ï¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤òÍê¤â¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÂ¼¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤È¤ó¤«¤Äºé¡¹
½»½ê : ½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»ÔÀôÃæ±û2-8-6
TEL : 018-853-5086
±Ø¤½¤Ð ¤·¤é¤«¤ß°Ã
ÃÏÊý¤ò½ä¤ë»þ¡¢É¬¤º±Ø¤½¤Ð¤Ë¤Ï´ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£½©ÅÄ±Ø¤Î²þ»¥³°¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤â¡¢½©ÅÄ¤Î±ØÊÛÅ¹¡Ö´Øº¬²°¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë±Ø¤½¤Ð¤ÎÅ¹¡Ö¤·¤é¤«¤ß°Ã¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ¸»ú¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤®¤Ð¤µ¡×¡£²ø½Ã¤ÎÌ¾Á°¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¡¢³¤Áô¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£³¤Áô¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥«¥â¥¯¤ò¡¢½©ÅÄ¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ó¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤éÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ìµ»ë¤·¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤ê¡¢²¹¤«¤¤¡Ö¤®¤Ð¤µ¤½¤Ð¡×¤òÍê¤ó¤À¡£
¤«¤±¤½¤Ð¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢Ç»¤¤ÎÐ¿§¤ÇÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ë¡È¤®¤Ð¤µ¡É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ä¤æ¤ò°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£´Å¤á¤Î¤Ä¤æ¤Ç¤¢¤ë¡£¼¡¤Ë¤®¤Ð¤µ¤È¤½¤Ð¤ò¡¢¤Ò¤È¤¹¤¹¤ê¤¹¤ë¡£¤®¤Ð¤µ¤Î¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Ð¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ý¸µ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Ì¤ë¤Ì¤ë¡¢¤º¤ë¤º¤ë¡¢¤È¤í¤ó¤È¤í¤ó¡£
¤®¤Ð¤µ¤ÎÇ´¤ê¤¬¡¢¿°¡¢»õ¡¢¾å³Ü¡¢Àå¡¢¹¢¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤òºÙ¤¤¤½¤Ð¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¡¢¤³¤Î¿©´¶¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¡£ºÇ¶á¡¢¿Í´Ö¤ÏÇ´¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ì¤ë¤Ì¤ë¡¢¤º¤ë¤º¤ë¡¢¤È¤í¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·Ð§¤ÎÄì¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÆ¨¤·¤¿¤®¤Ð¤µ¤È¤½¤Ð¤ÎÇËÊÒ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òºÇ¸å¤Ë¤º¤ë¤ë¤È°û¤à¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¤¢¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤Ç´¤ê¤¬¸ý¤òËþ¤¿¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö¤·¤é¤«¤ß°Ã¡×¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ðÄí¡ØÀ¸¡Ù¤¦¤É¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£½©ÅÄÌ¾Êª¤Î°ðÄí¤¦¤É¤ó¤ò½Ð¤¹Å¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬´¥ÌÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸¤ò½Ð¤¹Å¹¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£910±ß¤Ï¡¢±Ø¤½¤Ð¤Ë¤·¤Æ¤Ï¹â²Á¤À¤¬¡¢ÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¤¿¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÃíÊ¸¤ò¤·¤¿¡£
Çò¤¯µ±¤¯¤¦¤É¤ó¤¬¡¢¤¶¤ë¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´¥ÌÍ¤Î±ð¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿µ±¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Í¡×¤È¡¢Í¶¤¤¤«¤±¤ë¡£Ç»¤¤¤Ä¤±½Á¤Ë¤ª¤í¤·À¸Õª¤È¥Í¥®¤òÍî¤È¤·¤ÆÌ£¤òÄù¤á¡¢°ðÄí¤¦¤É¤ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¤Ä¤ë¤ë¤ë¡£¤Ä¤ë¤ë¤ë¡£
°ðÄí¡ÖÀ¸¡×¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¿°¤ËÍ¥¤·¤¤¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¿°¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢10²ó¤Û¤É³ú¤á¤Ð¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¡¢ÌÍ¼«ÂÎ¤Ë´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£»þÀÞ¹Å¤¤ÌÍ¤¬¤¢¤ê¡¢20²ó¤Û¤É³ú¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢À¸¤¦¤É¤ó¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤â¤½¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î±Ø¤½¤Ð¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡±Ø¤½¤Ð ¤·¤é¤«¤ß°Ã
½»½ê : ½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ7-1-2 JR½©ÅÄ±Ø
TEL : 018-825-9540
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ
³ô¼°²ñ¼ÒÌ£¤Î¼êÄ¡ ¼èÄùÌòÊÔ½¸¸ÜÌä ¥¿¥Ù¥¢¥ë¥¥¹¥È¡£Î©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¤«¤é³äË£¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ëµï¼ò²°¤Þ¤Ç¡¢Ç¯´Ö600²ó³°¿©¤ò¤·¡¢ÎÁÍýÉ¾ÏÀ¡¢µª¹Ô¡¢»¨»ï´ó¹Æ¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡£¤È¤ó¤«¤Ä¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â¤È¤ó¤«¤Ä´ØÏ¢¤Î´ë²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/tabelog/
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µThe post ³°¿©¤ÏÇ¯´Ö600²ó°Ê¾å¡ª ¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¤ÎÈ¯·¡¡ª ÃÏÊý¤ÎÌ¾Å¹¡Á½©ÅÄÊÔ¡Á first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.