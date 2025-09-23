今、 “平成レトロ” がアツい！？ 注目の『お茶犬』バラエティーコレクション
にわかに盛り上がりを見せる平成レトロブーム。今年でデビュー23年目を迎える『お茶犬』の新作アイテムにご注目を！
☆癒やされ可愛い『お茶犬』コレクションをチェック！（写真8点）＞＞＞
セガ フェイブとホリプロが共同開発した「癒し」をテーマにした「お茶犬」は、「お茶」と「犬」が合体した不思議なわんちゃん系キャラクター。
そんな今年でデビュー23年目を迎える『お茶犬』から縫製のアソートコレクションがカプセルトイに登場する。
お茶犬の「ほっ」と癒される世界観を、日常使いにぴったりなポーチやトートバッグのデザインに落とし込まれたとっても可愛いアイテム揃い。
ラインナップは、縦幅300mmでA4サイズも収納できる「トートバッグ」をはじめ、ふわふわな手触りの「ダイカットポーチ」（2種）、小物の整理にぴったりな「スクエアポーチ」（2種）、行進するお茶犬たちのプリントが可愛い「ペンケース」の全6種。
何が出ても嬉しい、実用性バツグンのアイテム揃い、全種両面デザインなのもこだわりのポイント！
2025年9月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて展開されるので、可愛い『お茶犬』コレクションを集めて平成レトロな小物を楽しんでみてね。
