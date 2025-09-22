夫に不倫されるだけでもショックなのに、それが妊活中だったらもっとダメージを受けてしまいますよね。一緒に頑張っていたはずなのに、夫がよその女と遊んでいたなんて許すことができないでしょう。今回は、妊活中に夫の不倫が発覚して心底見損なった話をご紹介いたします。

妊娠できないのは妻のせい

「結婚してからなかなか子どもができず、妊活を頑張っていた矢先、夫に不倫されました。最初は、妊活がうまくいかなかったとしても、夫は『子どもができなくても気にしないよ』と言ってくれていたのに、『やっぱり俺は子どもがほしいんだ』『でもそれはお前とじゃ叶わない』と、まるで私にすべての責任があるかのような言い方をされてすごく傷つきました。素直に不倫相手と一緒になりたいって言えばいいのに……。

でも妊活がきっかけで夫の本性がよくわかったし、さっさと離婚できたことはよかったのかも」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 子どもができないことで夫婦関係がギクシャクすることは多いようですが、そのタイミングで不倫するなんてありえないですよね。しかも自分を正当化して、子どもができないことを奥さんのせいにするのも卑怯です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。