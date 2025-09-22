日米通じてプロ2度目の救援登板

マイナー調整を続けているドジャースの佐々木朗希投手が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板。日米通じてプロ2度目となる救援登板は、1回を3者凡退に抑える好投を見せた。

6回に6番手として登板。三ゴロ、投ゴロで2死を奪い、3人目はスプリットで空振り三振。3者凡退で仕留めた。最速は97.9マイル（約157.6キロ）だった。これで3Aでは7試合に登板し、防御率6.10となった。

佐々木は18日（同19日）のタコマ戦で日米通じて初の救援登板。5回に登板して1回2奪三振1四球で無失点に抑えた。最速100.1マイル（約161.1キロ）だった。

21日（同22日）に本拠地で行われるジャイアンツ戦前、デーブ・ロバーツ監督は「ストライクが入らなければ、彼の提供できるものは限られる。でも、ストライクさえ入れば無限の可能性がある」と断言した。

佐々木は5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。8月中盤から3Aオクラホマシティで5試合のリハビリ登板に臨んだ。球速低下も懸念されていたが、前回9日（同10日）の3Aサクラメント戦では100.6マイル（約161.9キロ）をマークするなど、球速が復活。本人も手ごたえを口にしていた。（Full-Count編集部）