¤Ê¤¼ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡Ö¥»¥ì¥Ö¼«Ëý¡×¤ÏÀ¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤ë¤Î¤«¡¡¡ÖÉ×¤ËÍê¤é¤º²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë
¡¡¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀ¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤ë¸µAKB48¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ï½ã¿è¤ÊÆ´¤ì¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤¯SNSÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÈÄÌî¤ÎSNS¤Ï¡Ö°ÌÜÎ©¤Á¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÚ»Î³¤¥Í¥³»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¹âµé¼Ö¤Î¼«»£¤ê¡©¡×¡ÖÃ¶Æá¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ä¡Ä¸µAKB48¤Î¡Ö¿À7¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥»¥ì¥Ö¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢Æ±À¤Âå½÷À¤ÎÆ´¤ì¤ò½¸¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¡ÖÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¡ÖÃ¶Æá¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤À¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥»¥ì¥ÖºÊ¤È¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÈÄÌî¤µ¤ó¤À¤±¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£AKB»þÂå¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¾®°Ëâ¥¥ã¥é¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤µ¤äÀí¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉð´ï¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£¤À¤¬¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤ÇÂç¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤ò½Ð¤»¤º¡¢½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤Î¼´Â¤òSNSÈ¯¿®¤äÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ø°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÈþÍÆÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¡Ö¿À7¡×¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to¡×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Æ±À¤Âå½÷À¤«¤é¡ÖÆ´¤ì¤ÎÈþ¿Í¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥óÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£ÈþÍÆ»¨»ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤â¡¢º£¤ä¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÍÌ¾¿Í¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤°¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ë¥·¥Õ¥È¡£Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ÏÀä¤¨¤º¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Î¥º§¤ò·Ð¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤â¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¤¤¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¤µ¤ó¤È·ëº§¤·Ä¹½÷¤ò½Ð»º¸å¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥Þ¥Þ¥¿¥ìÏ©Àþ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¤ï¤¿¤·¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó²Ô¤°¡¢¶¯¤¯¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤¤ï¤¿¤·¡£Ã±¤Ê¤ë¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¼«°Õ¼±¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ²¿¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤±¡©¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¡£
Æ±¤¸¥»¥ì¥Ö¼«Ëý¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤ë¡©¡¡VERYºÊ¤ÎÄºÅÀ¡¦¡Ö¥¿¥¥Þ¥¡×¤È¤Î°ã¤¤
¡¡¤³¤³¤ÇÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢»¨»ï¡ÖVERY¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¿¥¥Þ¥¡×¤³¤ÈÂìÂôâÃµ¬»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì»¨»ï¡ÖVERY¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä½÷À¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡×¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤À¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¹ëÅ¡¤Ç¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÊÀ¸³è¤òÈäÏª¤·¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÊú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»þ¤Ë¡ÖÇúÇã¤¤·Ý¿Í¡×¤È¿´Ìµ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¼«¿È¤Î»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤äÉ×¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Î»Ñ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÈþÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤¤¤Á¼çÉØ¡¦¤¤¤ÁÀ¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤ò¿¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦Åê¹Æ¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö²ÈÄÂ100ËüÄ¶¤¨¤Î¹ëÅ¡¤òÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¡×¡Ö¹âµé¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«»£¤ê¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö½îÌ±¤È¤Îµ÷Î¥¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ï¤Í¤Î¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢ÇÓÂ¾Åª¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
É×¤Î²Ô¤®¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àë¸À¤âµÕ¸ú²Ì¡¡¡ÖÉ×¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤ÄºÊ¡×¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼
¡¡¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬½êÂ°¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÆ»¤ÇÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤ËÄÌÃ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ï¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤¬ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ù¤¨¤ë¤É¤³¤í¤«¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¡ÖÉ×¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀºÊ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÄí¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÊÌÌò³ä°Õ¼±¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËµÕ¤é¤¦È¯¿®¤Ï¡ÖÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¶¶Áª¼ê¤Î²Ô¤®¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«¤¨Êý¤â²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀèÆü½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹ëÅ¡¤òÈäÏª¤·¡¢²ÈÄÂ¤Ï100ËüÄ¶¤¨¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¡¢ÍÜ°éÈñ¤¹¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤ª²È¤À¤±¸«¤ë¤È¡È¥»¥ì¥ÖºÊ¤ÎÍ¥²í¤ÊÊë¤é¤·¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÁö¤ê²ó¤ëÆü¡¹¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¹¬¤»¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÍÜ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ã¤ÆÊÁ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×¤È¡¢¡Ö²Ô¤²¤ë»ä¡×¡Ö¶ìÏ«¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤»ä¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖºÊ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖÊì¤È¤·¤Æ¤Î»ä¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤ë»ä¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾µÇ§Íßµá¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÅê¹Æ¤¬¡¢¶¦´¶¤è¤ê¤âÈ¿´¶¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¤É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤â¾µÇ§Íßµá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¥³¥¹¥á¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¼«¿È¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¸ì¤ë¤Î¤â°ì¼ï¤Î¾µÇ§Íßµá¤ÎÈ¯Ïª¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬»È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥®¥Ö¡×Åª¤Ê»ÑÀª¤¬¤¢¤ë¡£¾®Åè¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡Ö½÷À¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ëÉþ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¸Ê±é½Ð¤¬±þ±ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÝ¤Ã¤ÆÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¾µÇ§Íßµá¤Ï¡Ö»ä¤¬²Ô¤¤¤Çºî¤ê½Ð¤¹Êë¤é¤·¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ë²Ú¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¡×¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶¦´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾µÇ§Íßµá¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸«¤»Êý¤¬¡ÖÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡×¤«¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Ø¼¨¡×¤«¤ÇÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤¬¥»¥ì¥Ö¼«Ëý¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆAKB»þÂå¤Î¥¥ã¥é¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¤â¡¢30Âå¤ËÆþ¤êÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±¤¸¥»¥ì¥Ö¤Ç¤â¥¿¥¥Þ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤À¸³è¼ÔÌÜÀþ¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ÐÆ´¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤ä¾®Åè¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤ÎÄó°Æ¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ì¤Ð±þ±ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤Î²È¤Ë½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£¤¿¤À¡¢Í¾·×¤Ê¤ªÀá²ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÎÈà½÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÍ¾Íµ¤ò¸Ø¤ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤è¤ê¡¢¾µÇ§Íßµá¤Î°·¤¤Êý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÚ»Î³¤¥Í¥³¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
