家賃200万円、カスタムが施された高級車、洗濯機2台──。元AKB48の“神7”板野友美（34）の“セレブ路線化”が止まらない。22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にスタジオゲストとして出演した板野。先日、他の番組で取り上げられ、SNSでも話題となった板野の“家賃200万円”の自宅について、MCの峯岸みなみ（33）から振られると、次のように語った。「自分も会社経営してるし、旦那もスポーツ選手なので、頑張ってるからこういう家