¥µ¥ó¥ê¥ª¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«! ¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó¤Î²û¤«¤·¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì
¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(1²ó400±ß)¤ò¡¢2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó ¥Ý¡¼¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
1982Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥´¥í¥Ô¥«¥É¥ó¡Ù¤¬¡¢Ë¥À½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£80Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
²£Ä¹¥È¡¼¥È
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥ÁA
¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥ÁB
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Á
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ä¿åÅû¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¡Ö²£Ä¹¥È¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×(Á´2¼ï)¤ÎÁ´5¼ï¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
(c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339
