iPhone Air³«Éõ¤Îµ·¡£¤³¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¸¤ã¤Ê¤µ¡×¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤ë
Ì¤ÃÎ¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢¶Ã¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿iPhone Air¡¢ÁáÂ®¥¢¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤iPhone¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢¤À¤¤¤Ö¥¹¥Þ¥Û´¶¤Ê¤¤¤¾¡Ä!?¡×
iPhone Air¤ò°®¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤¬¤³¤ì¡£Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤È¤«¡¢Apple¤ÎÅ¯³Ø¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê»öÁ°¾ðÊó¡Ê¤È·Ú¤µ¤Ø¤Î´üÂÔ¡Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
¤¤¤¶¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¹¥Þ¥Û¤é¤·¤«¤é¤Ì¼ê±þ¤¨¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¡ª Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ¤ÃÎ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡© Çö¤µ¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î!?
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇö¤µ¡Ê5.6mm¡Ë¤Î¶âÂ°¤ÎÈÄ¤Ë¿¨¤ì¤ë·Ð¸³¤¬¤½¤â¤½¤â¿·Á¯¡£ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤Æ2mm¤¯¤é¤¤¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤ò»ØÀè¤ÏÇ¡¼Â¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿¨³Ð¤ÎÍ¥½¨¤µ¤è¡£
¸«´·¤ì¤¿iPhone¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç½éÂÐÌÌ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¡£iPhone Air¤Î¿¿²Á¤äÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Î¿·Á¯¤µ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
´¶Æ°¤Ç¤¤¿¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎiPhone
iPhone Air¡¢½é¤á¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë»Ö¸þ¤Î¿Í¤ä·Ú¤µ¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Áª¤Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âiPhone¤é¤·¤«¤é¤Ì¼ê±þ¤¨¤æ¤¨¡¢¤½¤Î¶Ã¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿Í¡¢¿·Á¯¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±Çö¤¤¤È¤â¤Ï¤äÌÌÇò¤¤¥ì¥Ù¥ë¤è¡£
¡Ö¥ï¥ª¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¾¡¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³¥¢¥ê¤À¤È»×¤¦¡£¿Í¤Ï¥Ñ¥ó¤Î¤ß¤Ë¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ë¤¢¤é¤º¡ª
Source: Apple