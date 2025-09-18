ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤À¡×¡¡2ÀïÏ¢È¯¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÃÇ¸À¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ£°ì¤Î´ê¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼Èè¤ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼0 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë5-0¤Ç²÷¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö8¡×¤È¤·¤¿¡£51¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢Èà¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤À¡£¡ÊÂçÃ«¤¬MVP¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë·ë¹½´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï8²óÌµ»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¡¢¥ë¥µ¥ë¥É¤Î6µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÂÇµå¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¸å¡¢°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à³Î¿®ÃÆ¤Ë¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥408¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ32ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç2ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î8²ó¤Ë¤âÈôµ÷Î¥430¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç50¹æ¤òÊü¤Á¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Î³èÌö¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î³èÌö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢°µ¾¡¤À¤í¤¦¡£¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ÏÂçÃ«°ìÂò¤À¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÍ£°ì¤Î´ê¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¡ÊÂçÃ«¤Ø¤Î¡ËÅêÉ¼Èè¤ì¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MVP¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÂçÃ«¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤¬µÄÏÀ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áí¹çÉ¾²Á¤ÇÁª¼ê¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡ÖWAR¡×¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ËÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤ä¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â¸õÊä¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅê¼êÉôÊ¬¤ò½ü¤¤¤¿ÂçÃ«¤ÎWAR¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2²ó¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î21¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï4²ó¤Ë¤âE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¤È¡¢8²ó¤ËÂçÃ«¤Î51¹æ¤¬»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥À¥á²¡¤·ÅÀ¤Ë¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤âµ¾Èô¤ÇÂ³¤¡¢5ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ï7²ó¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â»Ö´ê¤ÎÂ³Åê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ë¡£12Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è3ÀïÌÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢ÇÔ¤È·ù¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·1¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£»Ä¤ê10»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤«¤éËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î4Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë