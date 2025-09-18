かまいたち、コンビ分裂の危機！山内の独断に濱家ブチギレ「誰が観るねんそのテレビ！」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

9月17日（水）の放送では、「伊勢旅行選抜会議」が行われた。

今回、日ごろ番組を支えてくれるゲストやスタッフのために伊勢旅行を企画した山内。松坂牛や伊勢海老、豪華BBQを堪能できるとあって一同のテンションは上がるが、予算の都合で全員は参加できず、選抜制となることに。

旅行に参加できるのはスタッフ総勢40名のうち22名。

演者枠は4名だが、確定しているのは発案者の山内のみ。相方の濱家も、『かまいガチ』常連ゲストのみなみかわ、好井まさお、相席スタート・山添寛、さや香・新山、わらふぢなるお・口笛なるおとともに、その座を争うことが明らかになった。

この状況に濱家は「ちょっと待って！俺もこっち側なん？」「なんでなんで？おかしいやん！」と不満を爆発させる。

【映像】かまいたちがコンビ分裂の危機！濱家、相方の独断にブチギレ「誰が観るねんそのテレビ！」

さらに山添が「濱家さんって僕らに感謝とかしてはります？だったら実費でもいいですか？」と真剣に切り出すと、濱家は「それは意味わからん」と一蹴。「実費で行くならこのメンバーと行かんよ」と本音を漏らし、芸人たちから大ブーイングを浴びる。

山内からも「今のはマイナスポイント！」と指摘され、自ら墓穴を掘った濱家は「一言間違ったらえらいことになる」と冷や汗をかいていた。

その後、制作陣の枠が次々と埋まり、残るは演者枠のみ。制作で余った1枠を加え、5枠をめぐる争奪戦に突入する。

一方で、番組スタッフからは「現場をまわす濱家はいてほしい」との声もあがる。

「伊勢神宮の正しい参拝の仕方を調べる。精通している人から聞く」（好井）、「お寺で修業してBBQの炭の上を歩けるようになる」（新山）、「めっちゃ練習して、ハーモニカを吹けるようにする」（口笛）と、それぞれが参加アピールを展開。

すると山内が「じゃんけんしよう。運がいい方がロケもはねると思う」と突然提案し、一度は参加が確定と思われた濱家もじゃんけんに加わることに。

さらに、山内が「バランス的にいてほしい」との理由でみなみかわの参加を認め、まさかのコンビ分裂危機に。山内の独断に濱家は「バランス的にやったら俺入れへんのおかしいやろ！誰が観るねんそのテレビ！」と怒りをあらわにしていた。