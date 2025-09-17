1億人以上が視聴したドラマ『フォールアウト』、続編が12月配信 予告＆キャラポスター一挙公開
世界中で1億人以上がシーズン1を視聴し、Prime Video史上最も視聴された作品
のTOP3にランクインしたドラマ『フォールアウト』のシーズン2が、12月17日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。日本語ティザー予告、ティザーアート、キャラクターポスター、場面写真も一挙解禁された。
【動画】すでにシーズン3も決定 『フォールアウト』シーズン2日本語ティザー予告
本作は、史上最高のビデオゲームシリーズのひとつとして知られる「Fallout（フォールアウト）」を、クリストファー・ノーランの弟でSFドラマシリーズ『ペリフェラル〜接続された未来〜』やドラマ『ウエストワールド』で製作総指揮を担当したジョナサン・ノーランとリサ・ジョイが実写化したシリーズ。
シーズン1は、米批評サイトRotten Tomatoesで批評家・オーディエンス両方から93%という高評価を受け、シーズン2の配信を前に、すでにシーズン3の製作も決定している。
核戦争が起きてから200年後の世界。快適な地下施設である核シェルター「Vault 33」で暮らしていた住民たちは、地上へと足を踏み入れることに。そこに待ち受けていたのは衝撃に満ちた世界、ウェイストランドだった。複雑かつ奇妙で、非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。
キャストは前作に引き続き、明るくて不思議なぐらい真っすぐな主人公ルーシー・マクレーン役にエラ・パーネル（『イエロージャケッツ』『アーミー・オブ・ザ・デッド』）、軍国主義派閥BOS （Brotherhood of Steel）に育てられた若い兵士マキシマス役にアーロン・モーテン（『自由への道』）、誰よりも長くウェイストランドをさまよう無慈悲な賞金稼ぎグール役にウォルトン・ゴギンズ（『ジャンゴ 繋がれざる者』）、ルーシーの愛情あふれる父親で高い科学スキルを持つハンク・マクレーン役にカイル・マクラクラン（『ツイン・ピークス』）、ルーシーの弟ノーム・マクレーン役にモイセス・アリアス（『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』）、グールがかつて銀幕のスター、クーパー・ハワードだった時の妻バーブ・ハワード役にフランシス・ターナー（『ザ・ボーイズ』）。
そしてシーズン2から、舞台となるニューベガスに登場するロバート・ハウス役でジャスティン・セロー（『アメリカン・サイコ』『マルホランド・ドライブ』）が加わる。
そのほか、製作総指揮・クリエイター・ショーランナーとしてジェニーヴァ・ロバートソン＝ドウォレット（『キャプテン・マーベル』）とグラハム・ワグナー（『シリコンバレー』『ジ・オフィス』）が参加し、元になったゲーム「Fallout」の開発をリードしたベセスダ・ゲーム・スタジオのトッド・ハワードも製作総指揮に名を連ねている。
日本語ティザー予告は、「人を探しているの」というルーシーの言葉から始まり、「よくある話。大事な人？憎んでる人？」「おもしろい質問だ。どうなんだ、マクレーンさん？」という意味深な会話が繰り広げられる。
その後「どうして父はラスベガスに…」とつぶやくルーシーに、「世界が終わった理由を知りたいか？始まりはここだ。たった一人の男から」と、グールは終末前に何があったかを語り始める。そしてきらびやかなかつてのラスベガスや、銀幕のスター、クーパー・ハワードが登場。終盤は激しい戦闘や暴力シーンの数々が映し出され、最後はゲームファン待望の、終末世界で最強のプレデター、デスクローの姿も初披露されている。
ティザーアートは「ニューベガス」の看板をバックに、ルーシー、グール、マキシマス、そして忠実な仲間の犬CX404が一緒に並んだもの。
キャラクターポスターは、ルーシー（＆ CX404）、グール、マキシマスそれぞれの背中を印象的に捉えたものとなっている。
『フォールアウト』シーズン2は、12月17日よりPrime Videoにて独占配信。
