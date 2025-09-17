Ãæ¹ñ¡¦ÀÄÂ¢¹â¸¶¤ÇÈ¯¸«¤Î¹ïÀÐ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ç¿ÁÂå¤Î¤â¤Î¤È³ÎÇ§
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾Ç«9·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÊ¸Êª¶É¤Ï15Æü¡¢ÀÄ³¤¾Ê²ÌÍì¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¼«¼£½£àõÂ¿¡Ê¤Ð¤¿¡Ë¸©Âî¾ù¶¿¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¹ïÀÐ¤ò¿ÁÂå¤Î¤â¤Î¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¡¢·Ý½ÑÅª¡¢²Ê³ØÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ïÀÐ¤ÏÙ©ÎÍ¡Ê¥¶¥ê¥ó¡Ë¸ÐÈÊ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡Ö尕ÆüÅä¡Ê¥¬¥ó¥ê¥¿¥ó¡Ë¿Á¹ïÀÐ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤ÎìäÄ¶¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤Á¤ç¤¦¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ë¿ÁÂå¤Î¹ïÀÐ¤ÏÂÙ»³¹ïÀÐ¤ä¶áÇ¯È¯¸«¤µ¤ì¤¿¿Á»Ï¹ÄÄëÎÍ·úÃÛÍÑÀÐ¹ïÌÃ¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸¶°ÌÃÖ¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï尕ÆüÅä¿Á¹ïÀÐ¤¬¸¶°ÌÃÖ¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤Î¿ÁÂå¹ïÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£É¸¹â¤ÎºÇ¤â¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¿ÁÂå¹ïÀÐ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ïÀÐ¤Ï2020Ç¯¤ËÀÄ³¤»ÕÈÏÂç³Ø¤¬Ä´ºº¤ÇÈ¯¸«¡£Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤Î¡¸Åó¡Ê¤É¤¦¡¦¤È¤¦¡Ë¸¦µæ°÷¤¬º£Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¿ÁÂå¤Î¹ïÀÐ¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤ÏÇ¯Âå¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÊ¸²½°ä»º¸¦µæ±¡¤ÈÀÄ³¤¾ÊÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¼ÁÊ¸²½ºâÊÝ¸î¤ä¿Á´Á¹Í¸Å³Ø¡¢¸ÅÊ¸»ú³Ø¡¢½ñË¡¡¦ä¿¹ï¡Ê¤Æ¤ó¤³¤¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ò½¸¤á¡¢2²ó¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ç¹ïÀÐËÜÂÎ¤ÈÊÝÂ¸´Ä¶¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÍÆÀ¡£¿µ½Å¤Ê¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ¿ÁÂå¤Î¹ïÀÐ¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²ÈÊ¸Êª¶É¤ÎûçÄ¶¡Ê¤È¤¦¡¦¤Á¤ç¤¦¡ËÊ¸Êª¸ÅÀ×»ÊÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ðÊó¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÁý¶¯¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¹ïÀÐ¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¹ï¤ßÌÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ê¿¸ý¤ÎÆ»¶ñ¤ÇÄ¦¹ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç»þÂåÅª¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÛÊª¤È¶âÂ°¸µÁÇ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¸½ºß¤Î¹ç¶â¹©¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¹ï¤ßÌÜ¤ÎÆâÉô¤È¹ïÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÉ÷²½¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¹ÛÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤âÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡£2²ó¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ïÀÐ¤¬¸ÐÈÊ¤Î·¹¼ÐÃÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³¤¬É÷¤ò¼×¤ê¡¢¿å°è¤¬¶ÉÃÏÅªµ¤¸õ¤òÄ´Àá¤¹¤ëÃÏ·Á¾ò·ï¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ìä»á¤Ï¡Ö·ÏÅýÅª¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸ÅÂå¤ÎÀÐ¹ï¤ÎÇ¯Âå¤È¿¿´æ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÀÐ¹ïÊ¸²½ºâ¤Î´ÕÄê¤Ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹ïÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÀÄ³¤»ÕÈÏÂç³Ø¤Î¸ô¸÷ÎÉ¡Ê¤³¤¦¡¦¤³¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡¢¿Á¤ÎÅÔ¤ÎÒùÍÛ¡Ê¸½ºß¤Îð¡À¾¾Ê¡Ë¤«¤éÀÄÂ¢¹â¸¶¤Î±üÃÏ¤Ë¤¢¤ëÙ©ÎÍ¸Ð¤Þ¤Ç¤Ï¸½Âå¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤â1400¥¥í¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¡¢¿ÍÀ×¤Þ¤Ð¤é¤Ê¤³¤ÎÃÏ¤ËÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¤µ¤é¤Ëº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£尕ÆüÅä¿Á¹ïÀÐ¤Ï¿ÁÂå¤Î¿Í¡¹¤¬ÀÄÂ¢¹â¸¶¤òÍ¦´º¤ËÃµº÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÂ¿¸µ°ìÂÎ¹½Â¤¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¡ÖÎò»Ë¤Î¾Ú¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/»Ë±Ò±í¡¢Çòàõ±ûÁ¼¡Ë