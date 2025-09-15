ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第11回 今宮健太（ソフトバンク）

8月27日、楽天戦の4回に送りバントを決め、400犠打を達成したソフトバンク・今宮健太。その5日前には通算100本塁打を達成しており、100本塁打と400犠打の同時達成は、日本初どころか世界初の快挙だ。「もう出てこないでしょう。球界に名を残す記録だと思いますよ」とはソフトバンク・小久保裕紀監督である。

大分・明豊高時代の今宮は、通算62本塁打の強打者であり、投げては150キロ超えを計測する快腕だった。



明豊時代、三度の甲子園に出場した今宮健太 photo by Sportiva





【花巻東との再戦で衝撃の154キロ】

「154」。衝撃の数字が、スコアブックに記してある。

2009年8月21日、第91回全国高校野球選手権大会の準々決勝第1試合、花巻東高(岩手)との対戦。先発した今宮は、4回までに4点を失って降板したが、花巻東のエース・菊池雄星(現・エンゼルス)も、背筋痛により5回途中で降板。

すると明豊は救援陣をとらえて８回に6対4と逆転した。だが花巻東も９回に3連打で同点とし、なおも一死二塁だ。ここで、サードに回っていた今宮が、ふたたびマウンドに立つ。

６対６と１点もやれない場面。花巻東には、この年の選抜2回戦で敗れている。菊池から９安打を放ちながら12三振。チャンスであと1本が出ずに0対4の完封負けで、今宮自身も1安打のほかは三振と凡ゴロ2つ。2度回ってきた二死二、三塁のチャンスにいずれも凡退し、「100％内角にくるとわかっていても、菊池くんの球は打てなかった」。だから夏の甲子園では、「花巻と当たるまで負けられない」が合言葉。

その思いの強さが、興南（沖縄）・島袋洋奨（元ソフトバンク）からのサヨナラ勝ち、そして西条（愛媛）・秋山拓巳（元阪神）の攻略につながった。さらに、庄司隼人（元広島）擁する常葉橘（静岡）を延長12回で破り、ベスト８進出を果たした。

そういう執念で実現した、花巻東との再戦。９回に追いついた花巻東には勢いがあるが、おいそれと負けるわけにはいかない。今宮のボールに、気迫が乗る。佐々木大樹への初球から全開だ。149キロの真っすぐ。この時に三盗を許し、さらに絶体絶命となったが、ホームさえ踏ませなければいいだろうと次は152キロ。ツーストライクと追い込むと、次はボールとなったが154キロ。それまでの153キロを1キロ上回る、自己最速更新だ。

結局、最後は129キロの変化球で空振り三振。ストレートと20キロ以上の緩急差に、佐々木大のバットはかすりもしなかった。つづく斉藤奨にも、154キロを含むすべて150キロ超のストレートで追い込み、最後はやはり変化球で空振り三振。球場が大きくどよめく。

「こちらが間を取ろうというタイムさえ取り忘れていたのに、よく抑えてくれました」とは、当時の明豊・大悟法久志監督である。

171センチという小さな体のどこに、そんなエネルギーがあるのか。最終的には延長10回表、三塁手のミス（記録はヒット）から許した走者に勝ち越しのホームインを許して敗れたが、今宮は当時、笑顔で振り返っている。

「選抜からの努力？ スポーツ選手ですから、努力するのは当たり前です。154キロ......そんなに出るとは思いませんでした。もう少し体があればピッチャーでもいいんですけど、こんな自分でも150キロを投げられるって、子どもたちに伝わったかな」

【ほろ苦い甲子園デビュー】

さかのぼって、2007年秋。1年生ながら明豊の背番号1を背負った今宮は、九州大会決勝で、翌年の選抜を制する沖縄尚学高を１失点で完投している。最速138キロながらカーブ、スライダー、チェンジアップ、シンカーなどの多彩な変化球を駆使した投球術は安定感があった。

その秋は、公式戦10試合に登板して防御率2.04。ただし、並外れた運動能力とセンスは「本来なら打者に専念させ、ショートかセカンドに置きたい」(大悟法監督)ところ。なるほど、投手成績もさることながら、公式戦打率は.540、練習試合を含めて6本塁打は、下級生ながらいずれもチームトップなのだ。

初めて今宮と会ったのは2008年冬、選抜を控えた時期だった。たまたま雨でグラウンドが使えず、校内での取材。勝ち気そうな凜々しい眉で、表情がよく動く。こちらの目を見ながら、はきはきと自分の言葉で話す姿は、野球が好きでたまらない野球小僧そのままだ。

父・美智雄さんが監督を務める、別府大平山少年野球部で野球を始めた。幼稚園の頃から、小学生に交じって試合に出ていたという。投手を始めたのは小学校３年で、明豊中３年時には、エースとして軟式野球の全国大会に出場している。

高校に進むと、すぐにショートの定位置を獲得したが、「硬式と軟式では、ボールの重さや速さ、弾み方などにギャップがあって。とくにゴロは、いまも捕りきらんのです」と語っていた。それがプロ入り後は名手になるのだからおもしろい。

今宮が高校１年の夏、大分の3回戦で敗れると、大悟法監督は今宮を投手に抜擢した。ことに外角低めの制球がよく、自滅することがないためだ。見込みどおりに、投手の軸に成長。打撃との両立に配慮した大悟法監督が好きな打順を選ばせると、「自分で点を入れ、自分で抑えて試合をつくりたい」と、エースとしては異例の１番を打ち、投打の活躍で、チームを選抜初出場に導いた。

だが、2008年の選抜はほろ苦いものとなった。相手は常葉菊川（静岡）。前年の選抜を制し、夏はベスト４、さらに秋の神宮大会でも優勝した実力校だ。その強豪を相手に、長打4本を含む10安打を浴び、６失点で敗れてしまった。今宮は当時をこう振り返っている

「さすがは全国ナンバーワンの打線です。ほんの少し甘くなったら打たれる。まだ、日ごろが甘いということ。もう一度鍛え直して、また菊川と対戦したいです。それにはとにかく、スピードアップしないと」

【投打で存在感示し甲子園初勝利】

その夏の明豊は大分の準々決勝で敗れたが、今宮自身は、大分大会の３回戦終了まで14回2/3を無失点に抑え、球速も146キロまでアップした。投手に手応えがあったのだろう、今宮はこう語っていた。

「選抜で常葉菊川に負け、夏も甲子園に出られなかった。投手で勝負したいという気持ちになりました」

あえて炎天下の時間帯を選んで走り込み、スタミナアップに努めたのはそのためだ。新チームでは大分を制し、秋の九州大会でも今村猛（元広島）のいる清峰（長崎）に敗れたが、ベスト４。

この2008年秋は背番号１を背負い、6試合34回2/3を投げて防御率1.30と成長を印象づけた。「投げることはもちろん、打つほうでも自分がチームを引っ張るつもり」と、打っても公式戦の打率.396、練習試合を合わせれば9本塁打と、投打で存在感を増していた。

そして、２度目の甲子園となる2009年の選抜は、１年前と違って背番号５で三塁を守り、打順も３番。下妻二（茨城）との初戦は、初回のタイムリーを含む３安打し、投げても9回に救援登板すると、最速149キロをマークしてアウト３つを三振で奪い、見事な"抑え"役を果たした。だが、２回戦で花巻東・菊池に敗れたのは先述のとおりだ。

投手としての才能も非凡ながら、今宮はこの頃から、野手としての将来を視野に入れ始めたのではないか。菊池という超一流の才能と対戦したことで、自分の限界を悟ったのかもしれない。今宮は当時、こんなふうに語っていた。

「選抜のあとは、野手としての練習が多くなりました。だから、人一倍練習してきたという自負はあります」

【大分大会で３打席連続本塁打の離れ業】

あるいは選抜以後、内角が今宮の弱点と見て取った相手投手は当然、そこを攻めてくる。それを克服するために、「菊池くんに打ち取られたVTRを繰り返し見て」、マウンドより近い距離から思い切り内角に投げ込まれる球を、繰り返し打ってきた。それらの日々が実ったか、７月の練習試合では、清峰の今村からホームランを放っている。

「今村くんから打てたあの１本は大きい。左手をうまく使えるようになりました」と、迎えた2009年夏の大分大会では、日田との初戦で３打席連続ホームランの離れ業。いずれも、苦手だった内角をはじき返してのものだ。

その夏の大分大会５試合での遊撃手・今宮は無失策、３番として打率５割、３本塁打、８」打点を記録した。投手としても、楊志館との準々決勝を完封、日田林工との決勝を１失点完投している。だが、投球回は19。もうひとりのエース格が17回1/3だから、二刀流との決別が近づいていたのかもしれない。

春夏連続出場となった2009年夏の甲子園では、興南戦で２安打１打点、西条との２回戦は目立たなかったが、常葉橘戦では３安打３四球の出塁率10割で1打点。９回には同点の一打を放ち、大悟法監督は野手としての今宮のセンスを絶賛している。

「相手の庄司くんは好投手。『大きいのは狙うな』と言うだけで、指2本分バットを短く持って対応していました」

そして冒頭、花巻東との名勝負である。結局は延長10回、６対７で敗退し、菊池に対しては２打数無安打だったが、「対戦できてよかった。最後まで勝負できたらよかったけど」と、ライバルの途中降板にちょっぴり残念そうな表情も見せている。

打って、投げて、守って。３季７試合で甲子園を魅了した野球小僧は、のちに球界を代表するショートに育った。広い守備範囲、そして捕球すれば154キロの強肩。打者としては、スラッガーだった高校時代とはまた別の、味のあるつなぎ役。それが400犠打、100本塁打という快挙につながった。