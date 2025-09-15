シュワーバーがロイヤルズ戦で2試合連続の52号

【MLB】ロイヤルズ 10ー3 フィリーズ（日本時間15日・フィラデルフィア）

シーズン終盤に入り、本塁打王争いが熱を帯びている。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が、14日（日本時間15日）に行われた本拠地でのロイヤルズ戦で52号ソロ。この一発で、同日試合前のドジャース・大谷翔平投手に3本差とした。HR王を目指すシュワーバーに、ファンは「またHR？」「今日も打ってる」と驚いている。

シュワーバーは「2番・指名打者」で出場。初回の第1打席、左腕キャメロンの初球、149キロの速球を捉えると逆方向の左翼席に運んだ。前日の同戦で4試合ぶりの51号を放っており、これで2試合連続の本塁打。49号の大谷に3本差をつけ、ナ・リーグ本塁打王争いでトップを快走している。

13日（同14日）は両者ともに“アーチ競演”。ドジャースの試合前にシュワーバーが51号を放てば、大谷も負けじと敵地・ジャイアンツ戦で5試合ぶりの49号を放ち、2年連続50号到達に王手をかけた。

ドジャースはこの日も敵地でジャイアンツ戦。試合前に届いた報せにSNSでは「いきなりきたー」「まじか」「また打ってるやん」「シュワーバー60本いくのか？」「神ってるな」「大谷さん厳しいな」「いかつすぎ」「今日中に大谷さんも50の大台に乗せてほしい」などのコメントが飛び交い、熾烈を極めるタイトル争いに注目していた。（Full-Count編集部）