金髪になった山本由伸にファン「ビジュよすぎ」

金髪に“変身”したドジャースの山本由伸投手に注目が集まっている。12日（日本時間13日）に敵地で行われたジャイアンツ戦に先発登板。マウンドでは帽子をかぶっているが、ベンチでは帽子を脱ぎ、“新スタイル”の金髪が目立っていた。

山本は7回91球1安打1失点で降板。救援陣が崩れて白星は逃したが、ベンチでは綿密に首脳陣らとコミュニケーションを取り、10奪三振をマークするなどの好投を披露していた。

山本の金髪をSNSなどで確認したファンは「えっ、めっちゃ良い髪色！」「ガチ顔かっこよくないっすか……」「ハンサムボーイなっとるやん」「ビジュよすぎ」「ここまで明るくしてもサラサラ保てるの羨ましすぎる」「え、ビジュ良すぎん？」など驚きの声を上げていた。

さらには「どんな髪色でも男前は変わりません」「かっこいいです」「なんで由伸が金髪にすると上品さが溢れてくるんだろう」「金髪似合う」「球速くてコントロール抜群でフィールディングうまくて冷静沈着でこれはかっこよすぎる」「惚れる」「由伸くん髪色明るくなってる」「かっこよすぎるて由伸」など絶賛の声が広がっていた。（Full-Count編集部）