ÀîºêËãÀ¤¡Ö¹ñ»º¼Ö¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¡×¤È¤Ï¡© ¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤Ï¡ÈÁ´¤Æ¹õ¿§¡É¤ËÅý°ì¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À¼Ö!?
BMW¤ä¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤«¤é¹ñ»º¼Ö¤Ë
¡¡2025Ç¯9·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØUP GARAGE presents GARAGE HERO¡Çs¡Á°¦¼Ö¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Á¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀî粼ËãÀ¤¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ª ¤³¤ì¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¹¤®¤ëÀî粼ËãÀ¤¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹
¡¡Àî粼¤µ¤ó¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢³°¼Ö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢BMW¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹õ¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦300E¤Ë¤Ïº£¤Ç¤â¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÉÝ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ä300E¤¬³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤éÅÜ¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Æ±¤¸¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ä¥À¥Ã¥¸¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥´¡¢¥Ü¥ë¥Ü850R¤Ê¤É¡¢³°¼Ö¤òÃæ¿´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àî粼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2011Ç¯3·î¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æü»º¤Î¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿Í¤â¾è¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢²ÙÊª¤âÀÑ¤á¤ë¡£¡Ø¹ñ»º¼Ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¹ñ»º¼Ö¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥Þ¥Ä¥À¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖCM¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆCX-8¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤Ç½½Ê¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Þ¤Ç¾è¤Ã¤¿¼Ö¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿·µï¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤ÏMAZDA6¡£¸½ºß¤âÆ±¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁö¤ê¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤â¤¤¤¤¡£ÆâÁõ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤â¤¤¤¤¡£¡Ø¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ëMAZDA6¤ÏÀî粼¤µ¤ó¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¹õ¤ÇÅý°ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¼Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÅÉÁõ¤·¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥«¥¹¥¿¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£