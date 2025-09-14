長崎が大宮に勝って5連勝、仙台と引き分けた首位の水戸に勝ち点54で並んだ

J2リーグは9月13日、第29節の6試合が行われた。

ベガルタ仙台と水戸ホーリーホック、RB大宮アルディージャとV・ファーレン長崎など、昇格争いを占う好カードが続出。ファンからは、「J2も混戦やな」との声があがっている。

6位の仙台はホームで首位の水戸と1-1の引き分け。どちらも現状の順位をキープした。一方、長崎はアウェーで大宮を撃破。5連勝、11試合負けなしの快進撃で暫定2位に浮上。得失点差では届かずも、勝ち点54で水戸に並んだ。

また、ジュビロ磐田はホームでFC今治にウノゼロ勝利。昇格プレーオフ圏内の5位に浮上し、代わって長崎に敗れた大宮が7位に転落した。北海道コンサドーレ札幌は、ホームでいわきFCに1-5で大敗。退場者2人を出す不運となった。

暫定3位のジェフユナイテッド千葉は、14日にアウェーでレノファ山口FCと対戦。SNS上では「千葉勝ったら首位3チーム並ぶのやばすぎ」「ジェフも54で並んだらカオスすぎる」「優勝候補長崎が首位争いに帰ってきたぞ」「さぁ水戸さん追いつきましたよ」「長崎ここにおるのアツい」と声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）